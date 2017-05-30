Аксенов: медиафорум в Алуште поможет донести правду о Крыме всему миру

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов поддерживает инициативу проведения в Алуште медиафорума "Открытый Крым: своими глазами" как инструмента донесения до мировой общественности реальной ситуации о жизни полуострова.

Медиафорум пройдет в Крыму 11-12 июня по инициативе бизнесмена и издателя британских газет The Independent и The London Evening Standard Александра Лебедева. В мероприятии примут участие журналисты, редакторы и владельцы средств массовой информации из России и других стран, представители Академии наук, эксперты и политологи, деятели культуры и искусства. Ожидается, что спикерами на форуме станут официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, депутаты Госдумы, члены Совфеда. О своем участии в форуме заявил и глава Крыма Аксенов.

"Полностью поддерживаю инициативу о проведении в Алуште медиафорума "Открытый Крым: своими глазами". Для нас очень важны подобные мероприятия, помогающие донести до международной общественности объективную и непредвзятую информацию о российском Крыме", — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

Аксенов считает проведение медиафорума частью стратегии, которая способствует разрушению пропагандистских мифов и приближает международное признание Крыма как неотъемлемой части России. Предстоящий форум, по его мнению, позволит открыто и откровенно обсудить перспективы развития полуострова. "Уверен, что такое обсуждение будет полезно как для крымской власти на всех уровнях, так и для всех крымчан", — добавил глава республики.

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