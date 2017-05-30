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Общество

Москва и Петербург держат лидерство в социально-экономической сфере

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (68)
11:2530.05.2017
(обновлено: 11:27 30.05.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКрасная площадь. Москва. Архивное фотоКрасная площадь. Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Московская область и Республика Татарстан удерживают лидирующие позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2016 года. В целом 33 региона улучшили свои позиции в рейтинге, 12 регионов остались на прежних местах, а 40 — сдали позиции, таковы результаты исследования, подготовленного рейтинговым агентством "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня" к Петербургскому международному экономическому форуму-2017, который стартует в Санкт-Петербурге 1 июня.

Улыбающаяся девушка. Архивное фото
© Fotolia / matteozin
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Авторы рейтинга отмечают, что, несмотря на позитивные экономические тенденции 2016 года, развитие регионов характеризуется высокой степенью неравномерности. Эта неравномерность во многом определяется обеспеченностью природными ресурсами, исторически сложившейся инфраструктурой, природно-климатическими условиями, менталитетом населения и другими факторами объективного характера. Верхний полюс рейтинга занимают регионы сырьевой направленности, а также финансовые и промышленные центры, а последние строчки — регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.

Без существенных перестановок

В 2016 году лидеры и аутсайдеры рейтинга социально-экономического положения регионов РФ в основном сохранили свои позиции. Первые места по-прежнему занимают Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Московская область и Республика Татарстан. Прочная фундаментальная экономическая база позволяет данным регионам удерживать высокие места по большинству показателей. Авторы исследования отмечают, что состав первой пятерки остается неизменным несколько лет подряд.

В первой двадцатке рейтинга, на которую приходится две трети суммарного валового регионального продукта всех регионов России, также не произошло существенных изменений. Ее состав покинула Липецкая область, которая опустилась на 2 позиции, и в рейтинге по итогам 2016 года занимает 22-е место. Вошла в первую двадцатку рейтинга Ростовская область, поднявшись с 24-го на 18-е место.

Горожане на набережной Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В составе последней двадцатки также "сменил прописку" только один регион. Ее покинула Чеченская Республика, поднявшись на 8 позиций вверх до 64-го места, а вошла Орловская область, которая, сдав 5 позиций в рейтинге по итогам 2016 года, заняла 68-е место.

Лидеры роста

Наиболее существенно улучшились позиции Республики Дагестан, которая поднялась с 60-го места по итогам 2015 года до 45-го в новом рейтинге. Кроме того, значительный рост показали Саратовская область (+9 мест), Вологодская область (+8 мест) и Чеченская Республика (+8 мест).

Перемещение Республики Дагестан на 45-е место обусловлено улучшением в 2016 году многих социально-экономических показателей. Так, индекс промышленного производства в регионе многократно превысил среднероссийское значение, что является одним из лучших показателей среди всех субъектов России. Во многом это было обусловлено ростом обрабатывающих производств, что стало отражением успешной работы предприятий машиностроительной отрасти. Составители рейтинга также отметили существенный рост доли прибыльных предприятий в Дагестане, рост доходов консолидированного бюджета и повышение доли налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов консолидированного бюджета республики, снижение уровня долговой нагрузки, сокращение младенческой смертности и улучшение ряда других показателей.

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© РИА Новости / Игорь Руссак
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В Саратовской области, которая теперь занимает 34-е место, вырос объем производства товаров и услуг на душу населения и объем инвестиций в основной капитал на душу населения, также повысилась доля прибыльных предприятий, вырос объем доходов консолидированного бюджета и существенно сократился его дефицит.

Улучшение позиций Вологодской области, которая поднялась с 37-го места в рейтинге за 2015 год до 29-го места по итогам 2016 года, эксперты РИА Рейтинг объясняют повышением бюджетных и экономических показателей. По результатам прошедшего года Вологодская область стала одним из лидеров среди субъектов РФ по темпам роста инвестиций в основной капитал. В регионе существенно выросла доля прибыльных предприятий. Позитивное влияние также оказал рост доходов консолидированного бюджета и снижение уровня долговой нагрузки.

Чеченская Республика в рейтинге по итогам 2016 года занимает 64-е место, что на 8 позиций выше, чем в предыдущем году. Среди позитивных изменений региона эксперты называют существенный рост доли прибыльных предприятий, снижение уровня долговой нагрузки, профицитное исполнение консолидированного бюджета, в то время как в предыдущем году был зафиксирован дефицит, повышение доли налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов консолидированного бюджета, снижение уровня безработицы.

На пути в аутсайдеры

Нищенка на одной из улиц города Владивостока. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Наиболее существенно снизились позиции Ненецкого автономного округа, который опустился с 47-го места в рейтинге за 2015 год на 59-е по итогам 2016 года. Позиции Ярославской и Кировской областей снизились соответственно на 9 и 8 мест.

В Ненецком автономном округе (НАО) в 2016 году ухудшились многие показатели, что в значительной степени обусловлено более низкой среднегодовой ценой нефти по сравнению с 2015 годом, а в структуре валового регионального продукта округа добыча полезных ископаемых занимает значительную долю. В итоге сократился объем доходов консолидированного бюджета. Также в регионе снизились инвестиции в основной капитал, сократилась доля прибыльных предприятий, выросла безработица, повысился уровень долговой нагрузки и вырос дефицит консолидированного бюджета. При этом авторы исследования отмечают рост индекса промышленного производства НАО по итогам 2016 года до 107,5%, что существенно выше общероссийского уровня.

На позиции Ярославской области негативное влияние оказал рост безработицы, повышение уровня долговой нагрузки, увеличение дефицита бюджета и ухудшение ряда других показателей. В то же время в качестве позитивного фактора составители рейтинга называют рост промышленного производства более чем на 7%, а также увеличение доли прибыльных предприятий.

Пенсионер в Воронцовском парке в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Кировской области в 2016 году сократились инвестиции в основной капитал, вырос уровень долговой нагрузки, снизился уровень благосостояния населения (снизилось отношение денежных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг). Данные факторы привели к снижению позиций области в рейтинге. В то же время ряд показателей региона продемонстрировал позитивную динамику. В 2016 году сократился дефицит консолидированного бюджета, выросло промышленное производство, увеличилась доля прибыльных предприятий.

Прогнозы осторожно позитивные

Молодежь. Архивное фото
© Fotolia / Adam Gregor
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В 2017 году ожидается дальнейшая стабилизация экономической ситуации в России на фоне увеличения среднегодовой цены нефти и некоторых других видов сырьевых товаров, а также за счет улучшения инвестиционной динамики и внешнеторговых показателей. В связи с этим возможно улучшение позиций некоторых экспортоориентрованных и добывающих регионов, таких как Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, ряда регионов Западной и Восточной Сибири. Кроме того, за счет факторов низкой базы и импортозамещения не исключено улучшение экономической ситуации в регионах, в которых развито автомобилестроение. Вместе с тем из-за фактора высокой базы может ухудшиться динамика показателей у некоторых аграрных регионов.

Подробно с результатами и методикой исследования можно познакомиться на сайте riarating.ru.

МИА "Россия сегодня" выступает международным информационным партнером ПМЭФ-2017. Также международными информационными партнерами форума выступают информационное агентство и радио Sputnik в составе МИА "Россия сегодня".

Рейтинг социально-экономического положения регионов России по итогам 2016 года
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг социально-экономического положения регионов России за 2016 год
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