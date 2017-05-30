В Подмосковье после урагана восстановили электроснабжение всех соцобъектов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Электроснабжение на всех социально значимых объектах Московской области восстановлено после урагана, сообщила пресс-служба зампреда областного правительства Дмитрия Пестова.

"В настоящее время электроснабжением обеспечены все учебные заведения, объекты здравоохранения и другие социально значимые объекты Подмосковья. Кроме того, за минувшую ночь завершено подключение абонентов, включая бытовых потребителей, в южных районах Московской области. В настоящее время ведутся работы по индивидуальным заявкам жителей", — говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе МОЭСК отметили, что по возможности специалисты подключают абонентов через передвижные электростанции, которых задействовано более сотни. Электроэнергия на социально значимые объекты подается в том числе по резервным схемам. "По состоянию на 7:00 напряжением по резервным или постоянным схемам обеспечены все учебные заведения, объекты здравоохранения и коммунальной инфраструктуры (котельные, водозаборные узлы и прочее). Особое внимание было уделено школам, где сегодня проходят выпускные экзамены", — говорится в сообщении.

В настоящее время внимание энергетиков сосредоточено на работах на востоке Подмосковья, в частности, работы ведутся в Ногинском, Щелковском и Орехово-Зуевском районах, городском округе Коломна.

"Сегодня мы провели заседание регионального оперативного штаба по ликвидации последствий вчерашнего урагана на территории Подмосковья. Всего к аварийно-восстановительным работам привлечено 325 бригад – почти 1200 человек и более 380 единиц спецтехники. В настоящее время электроснабжение восстановлено во всех социально важных учреждениях. На других объектах работы планируется завершить до конца дня", — отметил Пестов.

Жертвами мощного урагана с ливнем и грозой, который бушевал в Москве и столичном регионе в понедельник, по данным СК РФ, стали 14 человек — 11 в столице и три в Подмосковье. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, жертвами стихии в Подмосковье стали пять человек. Ураган повлек значительные разрушения: тысячи поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка.