В Подмосковье после урагана восстановили электроснабжение всех соцобъектов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Электроснабжение на всех социально значимых объектах Московской области восстановлено после урагана, сообщила пресс-служба зампреда областного правительства Дмитрия Пестова.
"В настоящее время электроснабжением обеспечены все учебные заведения, объекты здравоохранения и другие социально значимые объекты Подмосковья. Кроме того, за минувшую ночь завершено подключение абонентов, включая бытовых потребителей, в южных районах Московской области. В настоящее время ведутся работы по индивидуальным заявкам жителей", — говорится в сообщении.
В свою очередь в пресс-службе МОЭСК отметили, что по возможности специалисты подключают абонентов через передвижные электростанции, которых задействовано более сотни. Электроэнергия на социально значимые объекты подается в том числе по резервным схемам. "По состоянию на 7:00 напряжением по резервным или постоянным схемам обеспечены все учебные заведения, объекты здравоохранения и коммунальной инфраструктуры (котельные, водозаборные узлы и прочее). Особое внимание было уделено школам, где сегодня проходят выпускные экзамены", — говорится в сообщении.
В понедельник днем на Москву обрушился ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 16 метров в секунду.
Ураганный ветер в столице повалил около 600 деревьев.
Ураганом срывало рекламные щиты, опрокидывало остановки общественного транспорта, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.
Поваленный ураганом светофор на Тверском бульваре в Москве.
Во время урагана в столице погибли одиннадцать человек, еще около пятидесяти пострадали.
Сотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.
Из-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".
Поваленное дерево стало причиной перебоев и в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.
Из-за урагана в Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.
Синоптики предупреждают, что непогода может продлиться в столице до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.
В настоящее время внимание энергетиков сосредоточено на работах на востоке Подмосковья, в частности, работы ведутся в Ногинском, Щелковском и Орехово-Зуевском районах, городском округе Коломна.
"Сегодня мы провели заседание регионального оперативного штаба по ликвидации последствий вчерашнего урагана на территории Подмосковья. Всего к аварийно-восстановительным работам привлечено 325 бригад – почти 1200 человек и более 380 единиц спецтехники. В настоящее время электроснабжение восстановлено во всех социально важных учреждениях. На других объектах работы планируется завершить до конца дня", — отметил Пестов.
Жертвами мощного урагана с ливнем и грозой, который бушевал в Москве и столичном регионе в понедельник, по данным СК РФ, стали 14 человек — 11 в столице и три в Подмосковье. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, жертвами стихии в Подмосковье стали пять человек. Ураган повлек значительные разрушения: тысячи поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка.
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