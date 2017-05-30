В петербургских больницах остаются четверо пострадавших при взрыве в метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (591)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Четверо пострадавших при взрыве в метро Петербурга остаются в больницах, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 08.00 30 мая в стационарах остается четверо пострадавших из удовлетворительной группы. На амбулаторном лечении — 77", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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