Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. После урагана Москву ожидает умеренно теплый день, возможны кратковременные дожди, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. В столице 16-18 градусов тепла, по области +14… +19 градусов. Атмосферное давление слабо растет, к вечеру составит 746 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме", — отметил специалист центра.

Дожди пройдут преимущественно на юге столичного региона, температурный фон вернется в рамки климатической нормы.

В понедельник во власти атмосферного фронта оказалась часть Центральной России, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду. В Москве оказались повалены свыше 3,5 тысячи деревьев, повреждены кровли более 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 1,5 тысячи автомобилей. В результате урагана погибли 11 человек, травмы получили около 150 человек, 108 из них, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах.