Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. После урагана Москву ожидает умеренно теплый день, возможны кратковременные дожди, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
"Будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. В столице 16-18 градусов тепла, по области +14… +19 градусов. Атмосферное давление слабо растет, к вечеру составит 746 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме", — отметил специалист центра.
Дожди пройдут преимущественно на юге столичного региона, температурный фон вернется в рамки климатической нормы.
В понедельник во власти атмосферного фронта оказалась часть Центральной России, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду. В Москве оказались повалены свыше 3,5 тысячи деревьев, повреждены кровли более 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 1,5 тысячи автомобилей. В результате урагана погибли 11 человек, травмы получили около 150 человек, 108 из них, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах.
В понедельник днем на Москву обрушился ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 16 метров в секунду.
Ураганный ветер в столице повалил около 600 деревьев.
Ураганом срывало рекламные щиты, опрокидывало остановки общественного транспорта, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.
Поваленный ураганом светофор на Тверском бульваре в Москве.
Во время урагана в столице погибли одиннадцать человек, еще около пятидесяти пострадали.
Сотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.
Из-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".
Поваленное дерево стало причиной перебоев и в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.
Из-за урагана в Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.
Синоптики предупреждают, что непогода может продлиться в столице до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.