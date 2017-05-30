В столичном регионе за сутки выпало более 60% месячной нормы осадков
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минувшие сутки принесли в столицу 12% от месячной нормы осадков, местами по Московской области выпало до 63% нормы, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
Норма осадков для столичного региона в мае составляет 51 миллиметр.
"В Москве выпало шесть миллиметров — это 12% от нормы. По области больше всего выпало в Клину — 32 миллиметра, меньше всего в Егорьевске — менее одного миллиметра", — отметил специалист центра.
В понедельник в столичном регионе прошел ураган. В Москве из-за стихии погибли 11 человек, более 100 человек пострадали и попали в больницы. Порывы ветра достигали 28-30 метров в секунду, власти сообщили о множестве поваленных деревьев.
В понедельник днем на Москву обрушился ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 16 метров в секунду.
Ураганный ветер в столице повалил около 600 деревьев.
Ураганом срывало рекламные щиты, опрокидывало остановки общественного транспорта, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.
Поваленный ураганом светофор на Тверском бульваре в Москве.
Во время урагана в столице погибли одиннадцать человек, еще около пятидесяти пострадали.
Сотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.
Из-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".
Поваленное дерево стало причиной перебоев и в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.
Из-за урагана в Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.
Синоптики предупреждают, что непогода может продлиться в столице до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.