В столичном регионе за сутки выпало более 60% месячной нормы осадков

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минувшие сутки принесли в столицу 12% от месячной нормы осадков, местами по Московской области выпало до 63% нормы, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Норма осадков для столичного региона в мае составляет 51 миллиметр.

"В Москве выпало шесть миллиметров — это 12% от нормы. По области больше всего выпало в Клину — 32 миллиметра, меньше всего в Егорьевске — менее одного миллиметра", — отметил специалист центра.

В понедельник в столичном регионе прошел ураган. В Москве из-за стихии погибли 11 человек, более 100 человек пострадали и попали в больницы. Порывы ветра достигали 28-30 метров в секунду, власти сообщили о множестве поваленных деревьев.