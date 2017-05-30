Минвостокразвития России готовит программу трудовой мобильности

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая — РИА Новости. Минвостокразвития России готовит программу по развитию трудовой мобильности с рабочим названием "Соотечественники 2.0", сообщает министерство со ссылкой на своего замглавы Сергея Качаева.

О подготовке программы Качаев рассказал в рамках сессии "Миграционная привлекательность Дальнего Востока" на третьей всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока", которая с воскресенья проходит в Благовещенске. Как сообщалось ранее, до 2025 года на Дальнем Востоке планируется реализовать 611 проектов с общим объемом инвестиций в 2,3 триллиона рублей, будут созданы 100 тысяч новых рабочих мест.

По информации ведомства, 20% планируемых новых рабочих мест уже сейчас могут быть заняты кадрами с Дальнего Востока, для остальных 80% нужно привлечь людей из других регионов.

Сейчас действует программа Минтруда России по стимулированию трудовой мобильности, она предусматривает субсидии работодателям на переезд и обустройство сотрудников. "С помощью этой программы, по крайней мере в том виде, в котором она сейчас существует, мы не сможем обеспечить потребность в десятках тысяч специалистов. Однозначно понадобится ее модернизировать", — приводятся в сообщении слова Качаева.

Кроме того, понадобится модернизация программы по переезду соотечественников из-за рубежа, сказал он.

"Мы предложили программу "Соотечественники 2.0", которая похожа на ту программу, но направлена на граждан Российской Федерации. И мы предлагаем предоставить помощь гражданину Российской Федерации по трудоустройству на Дальнем Востоке, по переезду на Дальний Восток и по его адаптации и налаживанию быта", — сказал Качаев.

"Все эти этапы будет сопровождать Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Каждый этап будет субсидироваться. В случае принятия этой программы мы сможем в относительно короткие сроки обеспечивать кадрами проекты, которые реализуются на Дальнем Востоке", — добавил он.

Сейчас министерство согласовывает с федеральными органами власти проекта программы. Обращаясь на сессии к главам дальневосточных регионов, Качаев сказал, что необходимо вместе определить объем необходимых средств и количество рабочих мест, которые можно обеспечить в рамках программы.