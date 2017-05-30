Пучков потребовал четкий план ликвидации последствий паводка на Ставрополье

Сброс воды в аварийном режиме с водохранилища в селе Отказное в Ставропольском крае. Архивное фото

Сброс воды в аварийном режиме с водохранилища в селе Отказное в Ставропольском крае. Архивное фото

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал составить четкий план работ по ликвидации последствий паводка на Ставрополье.

В Ставропольском крае были подтоплены более 1,7 тысячи домов, в которых живут свыше 5,5 тысяч человек. Более 2 тысяч человек были отселены. На всей территории региона был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

"Должен быть четкий план-график для жителей домовладений, из которых уходит вода, чтобы они знали, когда будет работать комплексная бригада по очистке от грязи и мусора, откачке воды, а также когда будет работать комиссия по оценке ущерба и состояния зданий", — заявил министр на селекторном совещании.

Он также поручил эвакуировать домашних животных или обеспечить постоянный доступ к ним хозяев для кормления.

Пучков поставил задачу дополнительно установить световые башни в районах, освободившихся от воды, чтобы освещение было и в темное время суток. "Аварийно-восстановительные работы должны проводиться круглосуточно", — сказал он.

На контроле находится работа пунктов временного размещения людей из затопленных поселков. "В них работают медицина и все социальные службы. Для детей должно быть организовано пятиразовое питание, для взрослых — четырехразовое. Каждый должен быть окутан заботой и вниманием", — подчеркнул Пучков.

В освободившихся от воды поселках развернуты 24 городка жизнеобеспечения, где оказываются все государственные услуги, организованы питание, телефонная связь и доступ в интернет. "На тех территориях, откуда уходит вода, также разворачивайте городки жизнеобеспечения", — распорядился глава МЧС.

Он также потребовал ускорить отправку детей из зоны чрезвычайной ситуации в санатории Ставропольского края.