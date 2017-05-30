Пучков потребовал четкий план ликвидации последствий паводка на Ставрополье

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал составить четкий план работ по ликвидации последствий паводка на Ставрополье.
В Ставропольском крае были подтоплены более 1,7 тысячи домов, в которых живут свыше 5,5 тысяч человек. Более 2 тысяч человек были отселены. На всей территории региона был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
"Должен быть четкий план-график для жителей домовладений, из которых уходит вода, чтобы они знали, когда будет работать комплексная бригада по очистке от грязи и мусора, откачке воды, а также когда будет работать комиссия по оценке ущерба и состояния зданий", — заявил министр на селекторном совещании.
Он также поручил эвакуировать домашних животных или обеспечить постоянный доступ к ним хозяев для кормления.
Пучков поставил задачу дополнительно установить световые башни в районах, освободившихся от воды, чтобы освещение было и в темное время суток. "Аварийно-восстановительные работы должны проводиться круглосуточно", — сказал он.
На контроле находится работа пунктов временного размещения людей из затопленных поселков. "В них работают медицина и все социальные службы. Для детей должно быть организовано пятиразовое питание, для взрослых — четырехразовое. Каждый должен быть окутан заботой и вниманием", — подчеркнул Пучков.
В освободившихся от воды поселках развернуты 24 городка жизнеобеспечения, где оказываются все государственные услуги, организованы питание, телефонная связь и доступ в интернет. "На тех территориях, откуда уходит вода, также разворачивайте городки жизнеобеспечения", — распорядился глава МЧС.
Он также потребовал ускорить отправку детей из зоны чрезвычайной ситуации в санатории Ставропольского края.
Около тысячи семисот домов оказались в зоне подтопления после обрушившихся на Ставропольский край продолжительных дождей.
Самая тяжелая ситуация сложилась в селах Минераловодского городского округа.
Уровень поступления воды в Отказненском водохранилище более чем в шесть раз превысил среднегодовой, однако на данный момент угрозы прорыва дамбы нет.
На данный момент паводковая волна смещается вниз по течению реки Кума, но в верхних районах Ставрополья вода уже уходит, там уже ведутся аварийно-восстановительные работы.
Часть группировки МЧС была переброшена из наиболее пострадавшего от паводка Минераловодского района в Буденновский и Советский районы, куда смещается паводковая волна.
Всего в Ставропольском крае в ликвидации последствий паводка задействованы более 3320 человек и 600 единиц техники.
Из района возможного затопления были отселены почти три тысячи человек, 359 из них находятся в пунктах временного размещения.
Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал ускорить подсчет ущерба от паводка, чтобы федеральное правительство могло выделить пострадавшим помощь.
В настоящее время в 14 населенных пунктах четырех муниципальных образований Ставропольского края остаются подтопленными 1529 жилых домов.
В МЧС отмечают позитивную динамику схода паводка. За сутки число подтопленных населенных пунктов сократилось на четыре, домов — на 30.