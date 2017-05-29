Макрон призвал развивать связи России и Франции в гуманитарной сфере

ВЕРСАЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Необходимы тесные связи между Россией и Францией в гуманитарной сфере, будет организован формат, аналогичный тому, что есть у Москвы с Берлином, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Хотели бы, чтобы между нашими представителями гражданского общества были более тесные связи, конструктивный диалог, больше обмена. Сейчас между Германией и Россией существует такая схема, мы бы тоже хотели пойти этим путем, чтобы молодежь, экономические структуры, научные круги могли бы сблизиться", — сказал Макрон по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.