Движение аэроэкспрессов во "Внуково" восстановлено
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Восстановлено движение аэроэкспрессов между Москвой и аэропортом "Внуково", нарушенное из-за падения дерева в связи с непогодой, следует из сообщения Московской железной дороги.
Ранее сообщалось, что движение аэроэкспрессов в аэропорт "Внуково" и обратно затруднено из-за дерева, которое упало на контактную сеть на перегоне "Лесной городок – аэропорт "Внуково" киевского направления Московской железной дороги.
"В 16.25 железнодорожники ликвидировали последствия падения дерева на перегоне "Лесной Городок – аэропорт "Внуково" Киевского направления Московской железной дороги и в 16.30 возобновили движение аэроэкспрессов как в сторону аэропорта, так и в сторону Москвы", — говорится в сообщении.
Несколько поездов в настоящее время следуют с увеличенным интервалом. "Был отменен один аэроэкспресс отправлением в 17.30 из Москвы в аэропорт", — отмечается в сообщении.
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