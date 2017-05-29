Движение аэроэкспрессов во "Внуково" восстановлено

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Восстановлено движение аэроэкспрессов между Москвой и аэропортом "Внуково", нарушенное из-за падения дерева в связи с непогодой, следует из сообщения Московской железной дороги.

Ранее сообщалось, что движение аэроэкспрессов в аэропорт "Внуково" и обратно затруднено из-за дерева, которое упало на контактную сеть на перегоне "Лесной городок – аэропорт "Внуково" киевского направления Московской железной дороги.

"В 16.25 железнодорожники ликвидировали последствия падения дерева на перегоне "Лесной Городок – аэропорт "Внуково" Киевского направления Московской железной дороги и в 16.30 возобновили движение аэроэкспрессов как в сторону аэропорта, так и в сторону Москвы", — говорится в сообщении.

Несколько поездов в настоящее время следуют с увеличенным интервалом. "Был отменен один аэроэкспресс отправлением в 17.30 из Москвы в аэропорт", — отмечается в сообщении.