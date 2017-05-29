Учредителем Фонда реновации станет департамент строительства Москвы

Пятиэтажные жилые дома в районе Коптево в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото

Пятиэтажные жилые дома в районе Коптево в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото

МОСКВА, 29 мая — РИА Недвижимость. Департамент строительства Москвы станет учредителем Фонда содействия реновации, создание которого предусматривает федеральный законопроект о реновации жилья в столице, сообщил журналистам в понедельник глава департамента Андрей Бочкарев.

"Это будет юридическое образование, которое станет застройщиком и на деньги городского бюджета будет строить дома и переселять людей", — сказал он.

По словам Бочкарева, чтобы расселить заявленное властями Москвы количество объектов, столичному фонду реновации в год нужно будет осваивать не менее 100 миллиардов рублей.

Он также добавил, что фонд получит право заключать договоры долевого участия, чтобы продавать на рынке "невостребованные остатки жилья" в рамках программы реновации, а также предоставлять жителям расселяемых домов возможность улучшить жилищные условия, увеличивая число комнат в новых квартирах.

В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 домов для голосования о включении их в программу реновации жилья. В список вошли дома, расположенные в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.