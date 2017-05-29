Учредителем Фонда реновации станет департамент строительства Москвы

МОСКВА, 29 мая — РИА Недвижимость. Департамент строительства Москвы станет учредителем Фонда содействия реновации, создание которого предусматривает федеральный законопроект о реновации жилья в столице, сообщил журналистам в понедельник глава департамента Андрей Бочкарев.
"Это будет юридическое образование, которое станет застройщиком и на деньги городского бюджета будет строить дома и переселять людей", — сказал он.
По словам Бочкарева, чтобы расселить заявленное властями Москвы количество объектов, столичному фонду реновации в год нужно будет осваивать не менее 100 миллиардов рублей.
В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 домов для голосования о включении их в программу реновации жилья. В список вошли дома, расположенные в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.