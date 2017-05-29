В "Пулково" усилят меры безопасности на время проведения ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. В аэропорту "Пулково" в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) изменятся маршруты общественного транспорта, а также будут усилены меры безопасности, сообщает ООО "Воздушные Ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).

"В преддверии и в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на территории аэропорта Пулково вводятся изменения в маршрут движения общественного транспорта и усиление мер безопасности", — говорится в сообщении.

В частности, с 30 мая по 4 июня остановка автобусов, следующих по маршрутам №39 и №39 Экспресс, переносится от централизованного пассажирского терминала к временной платформе, расположенной на автобусной парковке P10 — с правой стороны от выхода из зоны прибытия аэропорта. С 1 июня по 15 июля отменяется движение маршруток №39 между аэропортом Пулково и станицей метро "Московская".

После съезда с Пулковского шоссе на дороге в аэропорт будет организован контрольно-пропускной пункт с досмотром транспортных средств, въезжающих на территорию аэропорта.

Петербургский международный экономический форум пройдет в этом году 1-3 июня.