Васильева назвала указ о Десятилетии детства одним из важнейших событий

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что указ президента Владимира Путина о Десятилетии детства – это одно из важнейших событий, ее ведомство при подготовке плана мероприятий планирует затронуть большой спектр вопросов.

Ранее Путин подписал указ об объявлении в РФ Десятилетия детства. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что приоритетом во время Десятилетия детства будет ясельное обеспечение детей в возрасте до трех лет, а также вопросы поддержки материнства и детства, демографии.

"Указ был подписан сегодня. Это одно из важнейший событий. В течение трех месяцев мы должны представить план, как будет проводиться это десятилетие", — сказала Васильева.

Она отметила, что для Минобрнауки это "большой комплекс вопросов".

"Это и воспитание, и образование, это и вопросы дополнительного образования, это вопросы детского отдыха, которые на слуху, потому что начинается детский отдых с 1 июня, это дети-сироты и дети с ОВЗ, и семейные проблемы, и наша работа с родителями. То есть весь комплекс вопросов, которыми занималось Министерство образования и науки всегда, только, я думаю, это будет более детально и более глубоко", — пояснила Васильева.