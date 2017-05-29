Около 57% из сдающих ЕГЭ пойдут на "бюджет", заявили в Минобрнауки

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава министерства образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что в 2017 году единый государственный экзамен сдает рекордное количество человек — порядка 700 тысяч, 57% из них будут поступать на бюджетные места.

"В этом году у нас ЕГЭ сдает рекордное число ребят — 700 тысяч человек, из них 618 тысяч выпускников этого года… Пятьдесят семь процентов из них пойдет в этом году на бюджетные места. Это тоже очень важно", — сказала Васильева в понедельник журналистам.

Как ранее сообщил Рособрнадзор, для сдачи ЕГЭ в основной период в этом году будет задействовано около 5,5 тысячи пунктов проведения экзамена, в том числе 738 пунктов в труднодоступных и отдаленных местностях. Во всех аудиториях во время проведения ЕГЭ будет вестись видеонаблюдение, охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением увеличился с 83% в прошлом году до 93% в 2017 году.

В проведении ЕГЭ в основной период будет задействовано более 200 тысяч организаторов, контролировать ход экзаменов будут более 40 тысяч общественных наблюдателей, в том числе и в онлайн-режиме.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.