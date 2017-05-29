Липецкая область приняла 50 тысяч переселенцев-соотечественников за 10 лет

ЛИПЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Липецкая область приняла около 50 тысяч человек (24,1 тысяч семей) с 2007 года по май 2017 года в рамках областной программы по оказанию содействия добровольному переселению в регион соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Это способствует увеличению миграционного притока населения и сокращению дефицита трудовых ресурсов, являющиеся главными программными задачами, которые за отчетный период выполнены сверх установленных объемов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, программа реализуется в рамках госпрограммы по развитию рынка труда и содействию занятости населения в Липецкой области. Пресс-служба добавляет, что прибывшим соотечественникам до получения ими российского гражданства оказывается содействие в вопросах временного жилищного обустройства, предоставления услуг здравоохранения, социальной поддержки, службы занятости, образования за счет средств областного и федерального бюджетов.

В пресс-службе подчеркнули, что из прибывших соотечественников 79% — это трудоспособные граждане. Так, по итогам 2016 года Липецкая область входит в тройку лидеров по ЦФО по реализации госпрограммы. С начала 2017 года в Липецкую область прибыло около 1,4 тысяч семей.

"Отдавая предпочтение Липецкой области, желающие вернуться в Россию выбирают экономически стабильный регион. Немаловажны и благоприятные условия, которые созданы у нас для первичного обустройства переселенцев", — сказал РИА Новости глава администрации области Олег Королев.

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