В России численность безработных за неделю снизилась на 1,5%

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан за неделю снизилась в РФ на 1,5%, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"С 17 по 24 мая 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,5% и составила 849 112 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 019 874 человека", — сообщили в ведомстве.

По данным Минтруда, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 75 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Калмыкии, Крыму, Сахалинской, Ленинградской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе — Югра. В девяти регионах отмечен рост численности безработных граждан, наибольшее увеличение произошло в Еврейской автономной области и Севастополе.

В Минтруде добавили, что по состоянию на 24 мая суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 159 064 человека.

По оперативным данным, на 1 мая 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,1% от численности экономически активного населения (на 1 мая 2016 года – 1,4%).

"По состоянию на 24 мая 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц", — добавили в Минтруде.