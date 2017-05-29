В России численность безработных за неделю снизилась на 1,5%

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан за неделю снизилась в РФ на 1,5%, сообщили в пресс-службе Минтруда.
По данным Минтруда, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 75 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Калмыкии, Крыму, Сахалинской, Ленинградской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе — Югра. В девяти регионах отмечен рост численности безработных граждан, наибольшее увеличение произошло в Еврейской автономной области и Севастополе.
По оперативным данным, на 1 мая 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,1% от численности экономически активного населения (на 1 мая 2016 года – 1,4%).
"По состоянию на 24 мая 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц", — добавили в Минтруде.