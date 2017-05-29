В Совфеде предложили разработать госпрограмму детского отдыха до 2025 года

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время заседания Координационного совета при президенте РФ. 29 мая 2017

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время заседания Координационного совета при президенте РФ. 29 мая 2017

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Участники прошедшего в Совфеде в понедельник заседания координационного совета предлагают правительству России разработать и принять государственную программу "Отдых и оздоровление детей в РФ на период до 2025 года".

Кроме того, предлагается предусмотреть в госпрограмме "Доступная среда" меры по созданию условий для организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов.

"Разработать меры по созданию единого реестра организаций отдыха и оздоровления детей", — говорится в рекомендациях координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

Минобрнауки предлагается рассмотреть вопрос о создании общедоступного федерального информационного портала, касающегося летнего отдыха детей, а также создать единую систему подготовки и повышения квалификации педагогического состава и сотрудников для организации отдыха детей.

Ведомству также предлагается ввести для студентов педагогических вузов обязательную летнюю практику в качестве вожатых с зачислением ее прохождения в педагогических стаж.

Минобрнауки совместно с региональными властями предлагается разработать систему мер, которые позволят не допустить сокращения общего количества организаций отдыха и оздоровления детей, прежде всего — загородных.