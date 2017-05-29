В Совфеде предложили разработать госпрограмму детского отдыха до 2025 года

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Участники прошедшего в Совфеде в понедельник заседания координационного совета предлагают правительству России разработать и принять государственную программу "Отдых и оздоровление детей в РФ на период до 2025 года".
"Разработать меры по созданию единого реестра организаций отдыха и оздоровления детей", — говорится в рекомендациях координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.
Минобрнауки предлагается рассмотреть вопрос о создании общедоступного федерального информационного портала, касающегося летнего отдыха детей, а также создать единую систему подготовки и повышения квалификации педагогического состава и сотрудников для организации отдыха детей.
Минобрнауки совместно с региональными властями предлагается разработать систему мер, которые позволят не допустить сокращения общего количества организаций отдыха и оздоровления детей, прежде всего — загородных.