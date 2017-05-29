Кузнецова рассказала, что нужно для улучшения детского отдыха

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова назвала направления, по которым вопрос детского летнего отдыха еще нуждается в доработке.

В ходе заседания координационного совета при президенте РФ по реализации национальной стратегии в интересах детей Кузнецова отметила, что принципиальные вопросы в решении проблемы детского летного отдыха в основном решены, однако некоторые моменты пока нуждаются в доработке.

"Не решен вопрос о лицензировании деятельности по отдыху и оздоровлению детей, пока не утверждены примерные положения об организации отдыха детей и их оздоровления и не разработаны методические рекомендации. Мы знаем, что они, безусловно, есть, но ожидаем принятия на более серьезном уровне", — сказала Кузнецова.

Омбудсмен также сообщила, что в аппарат уполномоченного поступило несколько коллективных обращений в связи с организацией семейного летнего отдыха. Кроме того, Кузнецова отметила важность особого внимания к отдыху детей, оставшихся без попечения родителей.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева в своем выступлении отметила, что очень важно, "чтобы мы нашли сегодня в этом году золотую середину между жесткими требованиями и возможностью осуществлять дополнительные программы".