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Общество

"Вода все сломала": наводнение на Ставрополье глазами пострадавших

15:0329.05.2017
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© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкЖитель поселка Левокумка Ставропольского края во дворе дома, пострадавшего в результате паводкаЖитель поселка Левокумка Ставропольского края во дворе дома, пострадавшего в результате паводка
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Ставропольском крае началась эвакуация  жителей семи населенных пунктов. Причина – угроза переполнения Отказненского водохранилища из-за паводка. Наводнение в регионе называют сильнейшим за последние полвека. РИА Новости собрало фото и видео борьбы ставропольцев со стихией из соцсетей.

"Сказать страшно – не сказать ничего"

Эвакуация началась рано утром с села Отказное Советского района. Далее по плану – спасение людей из Зеленокумска, села Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное. Именно эти населенные пункты под угрозой прорыва дамбы – уровень поступления воды из-за проливных дождей в Отказненском водохранилище в шесть раз превысил среднегодовой. И приток воды не падает, заявил губернатор края Владимир Владимиров.

Местные жители в селе Левокумка, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реке Кума
© РИА Новости / Денис Абрамов
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В Ставрополье обследуют дома, оказавшиеся в зоне подтопления

Всего из зоны риска вывозят больше сорока тысяч человек. Пункты временного размещения уже готовы – въехать на их территорию можно будет только по паспорту в сопровождении представителей МЧС и правоохранительных органов. Все эвакуированные останутся под охраной полиции.
Тем временем, в регионе остаются подтопленными свыше полутора тысяч жилых строений. Известно и о жертвах наводнения – ими в субботу стали мужчина и женщина из Минеральных Вод, сообщили в СК РФ по региону.

 

 

По информации МЧС, пострадавшими числятся 5531 человек – из них 954 ребенка. Всего в 15 населенных пунктах подтоплены 2715 придомовых территорий, где живут 8401 человек.

Одной из самых тяжелых ситуаций остается затопление села Левокумка. Уровень воды местами превышает полтора метра. В село приезжают волонтеры с гуманитарной помощью. Пользователь nbragina написала: "Сказать, что это страшно –  это ни сказать ничего. Дома стоят по крыши в воде, улицы затоплены, люди в шоке. Необходимы тёплые вещи, одеяла и детские принадлежности (памперсы, питание,пелёнки)".

 

 

"Вода ушла, все сломала, все разрушила и оставила кучу проблем. Терпения всем жителям Левокумки. Очень жалко Ваш маленький уютный поселочек", – пишут пользователи.

 

 

В затопленных домах остаются животные, помещения осматривают прибывшие с МЧС ветеринары.

 

 

Местные жители возвращаются за домашними любимцами. "Тимон сидел до последнего на бассейне, потом вода начала прибывать ещё больше. И мы его эвакуировали. Не хотел уходить, мы его силой оттуда вытащили", – рассказала о спасении собаки из Левокумки пользователь any_propp.

 

 

Потоп, оползни и град

Некоторые местные жители, которым грозит потоп, отказываются оставлять жилища из-за домашнего скота, сообщают пользователи.

Однако оставаться опасно: затянувшиеся ливни уже стали причиной оползней на территории дачного товарищества "Ягодка" в Северо-Западном районе Ставрополя и разрушили два дома. Проживающие в них семьи из пяти человек расселили в гостиничные номера. Позже из-за возможной угрозы эвакуировали ещё три семьи, в том числе трех детей.

Тем временем ливневые дожди продолжаются. Под угрозой затопления и центр Пятигорск – это кадры из ТРК "Галерея".

 

 

Из-за дождей в городе парализуется дорожное движение. Так, на этих кадрах очевидец сообщает, что встал трамвай.

 

Непогода продолжает бушевать: накануне в Георгиевском районе выпал град.

К работам по ликвидации последствий паводка привлечены аэромобильные группировки Главных управлений МЧС России по Республикам Калмыкия и Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики, Ставропольскому и Краснодарскому краям, Ростовской области, Донского спасательного центра МЧС России, спасатели Южного и Северо-Кавказского региональных поисково-спасательных обрядов МЧС. "Всего в ликвидации последствий стихии задействованы более 3300 человек и 560 единиц техники", — заключили в МЧС. 

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