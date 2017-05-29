"Вода все сломала": наводнение на Ставрополье глазами пострадавших

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Ставропольском крае началась эвакуация жителей семи населенных пунктов. Причина – угроза переполнения Отказненского водохранилища из-за паводка. Наводнение в регионе называют сильнейшим за последние полвека. РИА Новости собрало фото и видео борьбы ставропольцев со стихией из соцсетей.

"Сказать страшно – не сказать ничего"

Эвакуация началась рано утром с села Отказное Советского района. Далее по плану – спасение людей из Зеленокумска, села Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное. Именно эти населенные пункты под угрозой прорыва дамбы – уровень поступления воды из-за проливных дождей в Отказненском водохранилище в шесть раз превысил среднегодовой. И приток воды не падает, заявил губернатор края Владимир Владимиров.

Всего из зоны риска вывозят больше сорока тысяч человек. Пункты временного размещения уже готовы – въехать на их территорию можно будет только по паспорту в сопровождении представителей МЧС и правоохранительных органов. Все эвакуированные останутся под охраной полиции.

Тем временем, в регионе остаются подтопленными свыше полутора тысяч жилых строений. Известно и о жертвах наводнения – ими в субботу стали мужчина и женщина из Минеральных Вод, сообщили в СК РФ по региону.

Публикация от Минеральные Воды (@min.vody) Май 28 2017 в 10:54 PDT

По информации МЧС, пострадавшими числятся 5531 человек – из них 954 ребенка. Всего в 15 населенных пунктах подтоплены 2715 придомовых территорий, где живут 8401 человек.

Одной из самых тяжелых ситуаций остается затопление села Левокумка. Уровень воды местами превышает полтора метра. В село приезжают волонтеры с гуманитарной помощью. Пользователь nbragina написала: "Сказать, что это страшно – это ни сказать ничего. Дома стоят по крыши в воде, улицы затоплены, люди в шоке. Необходимы тёплые вещи, одеяла и детские принадлежности (памперсы, питание,пелёнки)".

Публикация от 👼 Anastasiya (@nbragina_) Май 26 2017 в 10:11 PDT

"Вода ушла, все сломала, все разрушила и оставила кучу проблем. Терпения всем жителям Левокумки. Очень жалко Ваш маленький уютный поселочек", – пишут пользователи.

Публикация от © ЧП Кавминводы 🔞 (@chp_kmv) Май 26 2017 в 2:53 PDT

В затопленных домах остаются животные, помещения осматривают прибывшие с МЧС ветеринары.

Публикация от Natali 🌸 (@dobraia_) Май 27 2017 в 8:10 PDT

Местные жители возвращаются за домашними любимцами. "Тимон сидел до последнего на бассейне, потом вода начала прибывать ещё больше. И мы его эвакуировали. Не хотел уходить, мы его силой оттуда вытащили", – рассказала о спасении собаки из Левокумки пользователь any_propp.

Публикация от Анна (@any_propp) Май 27 2017 в 4:28 PDT

Потоп, оползни и град

Некоторые местные жители, которым грозит потоп, отказываются оставлять жилища из-за домашнего скота, сообщают пользователи.

Однако оставаться опасно: затянувшиеся ливни уже стали причиной оползней на территории дачного товарищества "Ягодка" в Северо-Западном районе Ставрополя и разрушили два дома. Проживающие в них семьи из пяти человек расселили в гостиничные номера. Позже из-за возможной угрозы эвакуировали ещё три семьи, в том числе трех детей.

Тем временем ливневые дожди продолжаются. Под угрозой затопления и центр Пятигорск – это кадры из ТРК "Галерея".

Публикация от Пятигорск, КМВ, Ставрополье. (@in_pyatigorsk) Май 28 2017 в 6:28 PDT

Из-за дождей в городе парализуется дорожное движение. Так, на этих кадрах очевидец сообщает, что встал трамвай.

Публикация от Мой Пятигорск (@moy.pyatigorsk) Май 28 2017 в 10:26 PDT

Непогода продолжает бушевать: накануне в Георгиевском районе выпал град.

К работам по ликвидации последствий паводка привлечены аэромобильные группировки Главных управлений МЧС России по Республикам Калмыкия и Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики, Ставропольскому и Краснодарскому краям, Ростовской области, Донского спасательного центра МЧС России, спасатели Южного и Северо-Кавказского региональных поисково-спасательных обрядов МЧС. "Всего в ликвидации последствий стихии задействованы более 3300 человек и 560 единиц техники", — заключили в МЧС.