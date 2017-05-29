Авиакомпания "ВИМ-Авиа" объяснила причину задержек рейсов в "Домодедово"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Задержки чартерных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" в московском аэропорту "Домодедово" связаны с поздним возвратом самолетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Ранее СМИ сообщили, что пассажиры "ВИМ-Авиа" устроили акцию протеста в аэропорту из-за массовых задержек рейсов.

"Задержки рейсов авиакомпании вызваны поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых в "ВИМ-Авиа" ожидали более десяти дней назад", — сообщили в пресс-службе.

Этот фактор, а также начало сезона отпусков, которое в этом году характеризуется "небывало высоким" для конца мая усилением роста пассажиропотока — в частности, на курорты Турции — привело к веерному характеру задержек и переносов рейсов, отметили в компании. При этом попытки "ВИМ-Авиа" зафрахтовать под перевозку воздушные суда сторонних авиакомпаний не увенчались успехом из-за тотального дефицита самолетов на данный момент.

"Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и гарантирует, что ситуация будет исправлена в ближайшее время. Воздушные суда после планового технического обслуживания ожидаются уже сегодня к концу дня, и расписание будет выправляться", — подчеркнули в перевозчике. Всем пассажирам авиакомпания предоставляет напитки, питание и размещение в гостинице. Авиакомпания гарантирует, что все обязательства перед пассажирами и туроператорами будут выполнены, добавили в "ВИМ-Авиа".

Росавиация в прошлом летнем сезоне уже фиксировала у авиакомпании систематические многочасовые задержки регулярных и чартерных рейсов на внутренних и международных направлениях. Сообщалось, что ведомство может ввести в действие сертификата эксплуатанта перевозчика ограничение на выполнение чартерных перевозок в связи с частыми задержками. Гендиректору "ВИМ-Авиа" было направлено предупреждение, в котором ведомство потребовало принять все возможные меры для устранения сбойных ситуаций.