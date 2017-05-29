Песков: тема защиты детей в России актуальна, как и во всем мире

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Тема защиты детей в России актуальна, как и во всем мире, на всех уровнях власти этому вопросу уделяется большое внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ Десятилетия детства, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Президент также поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

"Как и во всем мире, это очень актуальная тема. Вы знаете, что на всех уровнях власти достаточно большое внимание уделяется этим вопросам — защита и материнства, и детства, и так далее", — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько тема защиты детей актуальна в России.