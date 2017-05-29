Голодец призвала оперативно реагировать на сигналы об опасности от детей

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Всем службам необходимо немедленно откликаться на первые же сигналы о трагических случаях от детей, заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе заседания координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы.

"У нас прошлом году были проблемы, и мы их выявляли даже не в связи с самым трагическим случаем, а мы выявляли в течение летнего отдыха, что не всегда наши службы, которые призваны оказать первую помощь ее оказывают. Когда идет звонок от ребенка, службы не включаются на оказание помощи, причем это бывает практически на всех уровнях власти, вплоть до того, что если ребенок застрянет в лифте и будет оттуда звонить, то не всегда служба включится", — рассказала Голодец.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по Сямозеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель Сямозеро" был закрыт.

Фельдшера Ирину Щербакову, которая не поверила звонку тонущих на Сямозере детей, приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до 14-летия ее дочери, сообщила во вторник пресс-служба СК РФ.

"Мы провели целый ряд тренингов, и МЧС провело тоже специальные учения, для того, чтобы взрослые люди научились откликаться на первые же сигналы, сообщения о трагических случаях от детей. Это очень важная история. Здесь я тоже прошу всех включаться в эту работу и по вопросу, в том числе, информирования всего нашего сообщества", — подчеркнула вице-премьер.