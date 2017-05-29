Голодец призвала оперативно реагировать на сигналы об опасности от детей

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Всем службам необходимо немедленно откликаться на первые же сигналы о трагических случаях от детей, заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе заседания координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы.
Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по Сямозеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель Сямозеро" был закрыт.
Фельдшера Ирину Щербакову, которая не поверила звонку тонущих на Сямозере детей, приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до 14-летия ее дочери, сообщила во вторник пресс-служба СК РФ.
"Мы провели целый ряд тренингов, и МЧС провело тоже специальные учения, для того, чтобы взрослые люди научились откликаться на первые же сигналы, сообщения о трагических случаях от детей. Это очень важная история. Здесь я тоже прошу всех включаться в эту работу и по вопросу, в том числе, информирования всего нашего сообщества", — подчеркнула вице-премьер.