Матвиенко призвала обойтись без перегибов при проверке детских лагерей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала контролирующие органы "не перегибать" при проверке детских лагерей.
"Во всем нужна мера. Я обращаюсь и к МЧС, и санитарно-эпидемиологическим службам. Требования должны быть серьезными, но, пожалуйста, не перегибайте, потому что просто целый ряд лагерей не начнет свою работу", — сказала спикер.
По ее словам, перегибы и избыточные требования могут отпугнуть организаторов от создания детских лагерей и количество таких лагерей будет сокращаться.
Матвиенко подчеркнула, что для детей в оздоровительных лагерях должны быть созданы комфортные и безопасные условия. "Но я лично не против и спартанских условий, палаток для туризма и летних временных сооружений, но, конечно, обеспечивающих безопасность", — сказала она.
По ее словам, нужно как можно больше детей охватить загородным отдыхом, чтобы они "побыли летом на воздухе".