Матвиенко призвала обойтись без перегибов при проверке детских лагерей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала контролирующие органы "не перегибать" при проверке детских лагерей.

"Контролирующим органам необходимо серьезно относиться к проверке организаций, занимающихся детским отдыхом, но избыточные требования могут привести к сокращению количества детских оздоровительных лагерей", — сказала Матвиенко в понедельник, выступая на Координационном совете при президенте РФ, посвященном организации детского летнего отдыха.

"Во всем нужна мера. Я обращаюсь и к МЧС, и санитарно-эпидемиологическим службам. Требования должны быть серьезными, но, пожалуйста, не перегибайте, потому что просто целый ряд лагерей не начнет свою работу", — сказала спикер.

По ее словам, перегибы и избыточные требования могут отпугнуть организаторов от создания детских лагерей и количество таких лагерей будет сокращаться.

Матвиенко подчеркнула, что для детей в оздоровительных лагерях должны быть созданы комфортные и безопасные условия. "Но я лично не против и спартанских условий, палаток для туризма и летних временных сооружений, но, конечно, обеспечивающих безопасность", — сказала она.

По ее словам, нужно как можно больше детей охватить загородным отдыхом, чтобы они "побыли летом на воздухе".