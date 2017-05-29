МЧС взяло на особый контроль места туристического отдыха детей

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. МЧС России взяло на особый контроль места туристического отдыха детей с родителями, в том числе палаточные лагеря и маршруты сплавов, заявил в понедельник глава МЧС России Владимир Пучков.

"Территориальными органами МЧС России взяты под особый контроль все потенциально опасные участки и организуется туристический отдых родителей с детьми. Подразделения ГИМС патрулируют акватории, где расположены детские лагеря, и с администрациями проводится работа под названием "Научи ребенка плавать", — сказал Пучков в Совфеде на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

Глава МЧС уточнил, что особое внимание уделяется детям, отправляющимся в летние походы, находящимся в палаточных лагерях, на туристических маршрутах и маршрутах сплава.

По его словам, планируется дополнительно на базе органов управления МЧС, центров управления в кризисных ситуациях и других подразделений провести более 25 тысяч тематических мероприятий и соревнований, начиная от дней открытых дверей, общероссийских мероприятий в рамках движения "Школа и безопасность", полевые лагеря "Юный пожарный", "Юный спасатель", "Юный водник", а также ряд других мероприятий".

"Правительственная комиссия по ЧС приняла дополнительное решение, с тем чтобы мы уделили усиленное внимание детишкам, которые оказались в зоне бедствий", — указал Пучков.