В Москве пройдет урок, посвященный Кубку конфедераций

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. 30 мая в столичном центре технологической модернизации образования пройдет урок, посвященный Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу. Занятие проведет футболист Андрей Канчельскис — игрок сборных СССР, СНГ и России, а также посол ФИФА, сообщает mos.ru.

Спортсмен расскажет школьникам о навыках, необходимых для успеха в футбольной карьере и профессии тренера, а также поделится секретами мастерства.

Кубок конфедераций ФИФА — 2017 стартует в России 17 июня. В Москве матчи примет стадион "Спартак", где пройдут четыре встречи турнира: 18 июня сыграют Чили и Камерун, 21 июня — Россия и Португалия, 25 июня — Австралия и Камерун. 2 июля на стадионе проведут матч за третье место.

В 2018 году Москва станет главным городом чемпионата мира по футболу. Официальными стадионами, где состоятся игры, будут Большая спортивная арена олимпийского комплекса "Лужники" и стадион "Спартак". Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.