Васильева рассказала о дефиците детских дефектологов в России

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Количество коррекционных педагогов, работающих в образовательных организациях в РФ, вчетверо меньше необходимого, заявила министр образования и науки Ольга Васильева на заседании координационного совета при президенте РФ по реализации национальной стратегии в интересах детей.
"На сегодняшний день это происходит в четверократном сокращении. То есть 60-65 детей с ОВЗ на одного дефектолога", — сказала Васильева.
Она также отметила тенденцию к возрождению в России школы коррекционной педагогики. Ранее министр уже сообщала о намерении увеличить количество бюджетных мест в вузах по направлениям психологии.