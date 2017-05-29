Васильева рассказала о дефиците детских дефектологов в России

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время заседания Координационного совета при президенте РФ. 29 мая 2016

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время заседания Координационного совета при президенте РФ. 29 мая 2016

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Количество коррекционных педагогов, работающих в образовательных организациях в РФ, вчетверо меньше необходимого, заявила министр образования и науки Ольга Васильева на заседании координационного совета при президенте РФ по реализации национальной стратегии в интересах детей.

Министр напомнила, что за последние 15 лет в России существенно сократилось количество дефектологов в образовательных организациях. Согласно нормам, на одного специалиста должно приходиться порядка 15-20 детей.

"На сегодняшний день это происходит в четверократном сокращении. То есть 60-65 детей с ОВЗ на одного дефектолога", — сказала Васильева.

Она также отметила тенденцию к возрождению в России школы коррекционной педагогики. Ранее министр уже сообщала о намерении увеличить количество бюджетных мест в вузах по направлениям психологии.