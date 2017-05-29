Голодец назвала основные приоритеты Десятилетия детства

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что приоритетом во время Десятилетия детства будет ясельное обеспечение детей в возрасте до трех лет, а также вопросы поддержки материнства и детства, демографии.
Голодец сообщила, что правительство уделит "приоритетное внимание структурным проектам", — таким, как вопросы школьного, ясельного обеспечения.
"Проекты, которые уже начаты, это обеспечение школьными местами, – это абсолютный приоритет. В будущем десятилетии, конечно, мы должны нацелиться на решение вопросов ясельного обеспечения детей в возрасте до трех лет, следующая тема – это все вопросы поддержки материнства и детства, демография – будут актуальными для нас", — рассказала вице-премьер журналистам.
"Будем работать со специалистами. Думаю, эта программа будет достойна нашего государства и наших детей", — резюмировала вице-премьер.