Голодец назвала основные приоритеты Десятилетия детства

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время заседания Координационного совета при президенте РФ. 29 мая 2017

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время заседания Координационного совета при президенте РФ. 29 мая 2017

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что приоритетом во время Десятилетия детства будет ясельное обеспечение детей в возрасте до трех лет, а также вопросы поддержки материнства и детства, демографии.

Ранее Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ Десятилетия детства. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Голодец сообщила, что правительство уделит "приоритетное внимание структурным проектам", — таким, как вопросы школьного, ясельного обеспечения.

"Проекты, которые уже начаты, это обеспечение школьными местами, – это абсолютный приоритет. В будущем десятилетии, конечно, мы должны нацелиться на решение вопросов ясельного обеспечения детей в возрасте до трех лет, следующая тема – это все вопросы поддержки материнства и детства, демография – будут актуальными для нас", — рассказала вице-премьер журналистам.

"Будем работать со специалистами. Думаю, эта программа будет достойна нашего государства и наших детей", — резюмировала вице-премьер.