3 июня в Московском парке "Фили" заработает летняя читальня

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. 3 июня в Москве в парке "Фили" откроется летняя читальня, организованная библиотеками Западного округа, сообщает сайт mos.ru. Там можно будет познакомиться с книжными новинками, принять участие в мастер-классах и тематических конкурсах.

Мероприятия читальни ориентированы в основном на детскую аудиторию. Ребят ждут познавательные викторины, знакомство с литературными героями и развивающие игры на открытом воздухе.

Кроме того, в парке организуют акцию по буккроссингу, которая была очень популярна прошлым летом.