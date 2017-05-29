Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в Москве с 3 по 6 июня

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в столице с 3 по 6 июня. Всего на Красной площади будет работать 12 тематических зон, сообщает портал mos.ru.
Гости фестиваля смогут принять участие в бесплатной экскурсии по тургеневским местам, научиться писать гусиным пером и почитать книжные новинки на свежем воздухе.
В этом году фестиваль пройдет в третий раз, в его программу войдут в общей сложности 500 мероприятий. В частности 400 издательств со всей России представят здесь свои книги, также запланированы встречи с писателями, поэтами, музыкантами и актерами.
Гостей фестиваля ждут кинопоказы, концерты, презентации книжных новинок и многое другое.