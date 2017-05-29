Голодец призвала не экономить на организации детского отдыха

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. При организации детского отдыха на детях ни в коем случае нельзя экономить, большинство происшествий в лагерях происходят именно из-за попыток удешевить отдых, заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе заседания Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы.

Голодец напомнила, что при закупках в отношении детского отдыха уже исключён приоритет стоимости.

"Самое главное – это качество. Но мы отмечаем постоянное желание… удешевить детский отдых всеми возможными и невозможными способами со стороны разных структур, не буду называть каких, потому что коллеги сами знают…" — рассказала Голодец.

Она отметила, что нарушения чаще всего происходят из-за искусственного занижения цены.

"Когда последний раз в Удмуртии у нас был случай – столовая рассчитана на 300 человек, питается 586. Когда в лагере должно быть 400 человек, в лагерь привозят 600 человек. Вот этого категорически не должно происходить. На детях экономить категорически нельзя", — подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, если проектная мощность учреждения (количество вожатых, количество персонала и количество спасательного оборудования) имеет предельную ёмкость, то это должно строго и неукоснительно соблюдаться.

"Это основа безопасного лета", — пояснила она. Вице-премьер отметила, что сезон будет сложным, но все службы готовы к его проведению.

Массовое отравление школьников 14-18 лет произошло в ночь на 2 мая в частном лагере "Дружба" в Удмуртии, куда съехались 500 подростков из разных городов России на турнир по игре "Что? Где? Когда?". За медицинской помощью обратились почти 100 человек, в республиканскую клиническую инфекционную больницу в Ижевске было госпитализировано 83 человека, 11 из них — взрослые, остальные — подростки. Врачи диагностировали у них ротавирусную и норовирусную инфекцию. Следователи возбудили уголовное дело и выяснили, что детей могли заразить повара столовой лагеря, у которых тоже обнаружена инфекция.