Матвиенко рассказала, сколько детей отдохнули в лагерях в прошлом году

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Из 7,5 миллионов детей, которые в прошлом году организованно отдохнули, только 1,5 миллиона делали это в загородных детских лагерях, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"В прошлом году в России организованно отдохнуло 7,5 миллионов детей. Их принимали порядка 52 тысяч организаций отдыха и оздоровления. Надеюсь, что и в нынешнем году масштаб оздоровительной кампании будет не меньшим", — сказала она на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации Нацстратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

В ходе заседания, посвященного формированию современной системы организации безопасного отдыха и оздоровления детей, сенатор предложила критически подойти к этой количественной оценке.

"В настоящее время в структуре учреждений отдыха преобладают так называемые школьные лагеря с дневным пребыванием. Из общего числа детских лагерей стационарные составляют всего лишь 5%. В загородных лагерях, которые наиболее полно могут обеспечить оздоровление, отдыхает не более полутора миллионов детей", — сказала сенатор.

По ее словам, развитие летних программ при образовательных организациях заслуживает поддержки. "Они сегодня приобретают новое качество и инновационный характер. Развиваются патриотические, спортивные и научные направления. И все-таки, полагаю, следует задуматься над расширением загородных форм отдыха детей", — сказала Матвиенко.

По ее словам, непростая ситуация складывается и с инфраструктурой отдыха. Так, в одних регионах реализуются полноценные программы развития детских лагерей, проводятся и ремонт, и реконструкция объектов. В других же регионах средства направляются только на текущие нужды и оплату путевок. При этом на улучшение устаревшей инфраструктуры бюджетные расходы не предусматриваются. В результате, пока лишь немногие дети отдыхают в лагерях с хорошим оснащением, интересными развивающими программами, под присмотром квалифицированных профессиональных вожатых.

"Во многих лагерях по-прежнему не обеспечивается должный уровень безопасности, не соблюдаются элементарные санитарные правила", — подчеркнула парламентарий.

Кроме того, подавляющее число детских лагерей, к сожалению, не приспособлено для нужд детей-инвалидов. "Эту ситуацию нужно последовательно менять", — заключила Матвиенко.