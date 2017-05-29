Васильева: рождение второго ребенка отбрасывает семью в тяжелую ситуацию

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Рождение второго ребенка по-прежнему отбрасывает молодые семьи в тяжелую финансовую ситуацию, несмотря на системные меры для решения этой проблемы, сказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева на заседании координационного совета при президенте РФ по реализации национальной стратегии в интересах детей.

В своем выступлении министр отметила, что меры поддержки семей с детьми стали более системными, однако полностью проблему бедности здесь решить пока не удалось.

"Рождение второго ребенка по-прежнему отбрасывает большую часть молодых семей в тяжелую ситуацию", — сказала Васильева.

В настоящее время в России действует программа материнского капитала, которая предоставляет финансовую поддержку семьям после рождения второго ребенка.