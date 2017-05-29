Матвиенко позвонила по номеру 112 с просьбой следить за обращениями детей

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе Координационного совета по реализации национальной стратегии в интересах детей позвонила на номер экстренных служб "112" и попросила внимательнее относиться к обращениям юных россиян.

В ходе заседания совета в понедельник Матвиенко попросила телефон у одного из присутствующих и набрала номер экстренного вызова. На ее вызов диспетчер ответил в течение нескольких секунд.

"Вы принимаете сигналы, оказываете помощь детям. Сколько за последнее время было тревожных звонков, сигналов от детей?" — поинтересовалась парламентарий.

Матвиенко включила громкую связь, чтобы присутствующие могли слышать ответ дежурного.

"У нас есть общие цифры: сколько выездов на происшествие, на пожары. По детям отдельной информации нет", — ответила диспетчер.

Матвиенко попросила ее более внимательно относиться к обращениям детей. Она также подчеркнула, что на заседании совета присутствует глава МЧС, у которого, вероятно, есть конкретные данные по ситуациям, в которых участвовали дети.