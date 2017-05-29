Минобрнауки представит модель борьбы с "группами смерти" к октябрю

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минобрнауки планирует к октябрю 2017 года представить апробированную модель работы против "групп смерти", заявила министр образования и науки Ольга Васильева на заседании координационного совета при президенте РФ по реализации национальной стратегии в интересах детей.

"Надеюсь, что к октябрю текущего года мы сможем представить одну из моделей работающих, как нам кажется, апробированных, работающих против этих групп", — сказала Васильева.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.