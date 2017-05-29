Глава Якутии получил евразийскую премию "Посол дружбы"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава Якутии Егор Борисов удостоен евразийской премии народного признания "Посол дружбы", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства республики.

"В ходе первого съезда Ассамблеи народов Евразии Борисов получил награду за личный вклад в укрепление мира, дружбы и согласия между народами и развитие народной дипломатии на евразийском пространстве", — сказал собеседник агентства.

По его словам, экспертное жюри отметило большую значимость евразийских инициатив и проектов Республики Саха, которые вышли далеко за пределы региона. Среди них — международные спортивные игры "Дети Азии", проводимые под эгидой МОК, и планирующиеся международные интеллектуальные игры, а также проекты создания евразийских культурных центров в Москве и Якутске.

На церемонии награждения Борисов отметил, что это "награда всему народу Якутии". "Наши главные ценности — мир и дружба — в современном мире, в условиях новых глобальных вызовов приобретают особую ценность для многонациональной и поликонфессиональной России. Мы всегда помним о том, что ключ к сохранению межнационального согласия — это уважительное отношение к другим самобытным цивилизациям и культурам", — приводит пресс-служба слова главы Якутии.

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