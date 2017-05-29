В 11 московских парках летом будут показывать кино под открытом небом

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Кино под открытым небом будут показывать летом в 11 парках Москвы, сообщается на официальном портале мэра столицы в понедельник.

Регулярной площадкой для кинопоказов и лекций станет сад имени Баумана. Здесь 9 июня запустят первый проект — лекторий "Кинопятница". Одной из тем лектория станут "Комики немого кино" — в цикл вошли четыре комедии, созданные в 1920-х годах, которые будут показывать весь июнь каждую пятницу в 20.00. Среди кинокартин "Золотая лихорадка" Чарли Чаплина, "Кинооператор" с Бастером Китоном и "Семь лет несчастий" Макса Линдера (1921).

Каждый кинопоказ будет предварять небольшая лекция кураторов Московской школы кино, при этом участие в "Кинопятнице" бесплатное по регистрации на сайте Московской школы кино.

"В течение лета зрители будут знакомиться с лучшими картинами мирового кинематографа по программе, подготовленной кураторами", — цитирует портал директора Мосгорпарка Вячеслава Дунаева.

Полноценные летние кинотеатры этим летом будут работать в "Сокольниках", Парке Горького, саду "Эрмитаж" и в парке "Фили". К примеру, в "Сокольниках" и Парке Горького зрители смогут посмотреть новинки проката и фестивальное кино, в парке "Фили" по четвергам и воскресеньям будут бесплатно транслировать документальные ленты, а каждые пятницу и субботу — короткометражные фестивальные киноработы.

Программу дополнят обсуждения картин с известными режиссерами, актерами, музыкантами и политиками.

Также фильмы под открытом небом москвичи смогут увидеть в парках "Красная Пресня", "Кузьминки", в Перовском, Бабушкинском, Измайловском и Лианозовском. Следить за анонсами можно на сайтах парков.