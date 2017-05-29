В Якутии более 20 домов в подтопленном паводком селе освободились от воды

ХАБАРОВСК, 29 мая — РИА Новости. Двадцать шесть из 34 жилых домов в поселке Березовка в Якутии, подтопленных паводком, освободились от воды за выходные, сообщает в понедельник ГУМЧС РФ по республике Саха (Якутия).

Ранее сообщалось, что из-за весеннего паводка на реке Колыма и ее притоках в Среднеколымском районе Якутии была подтоплена часть села Березовка. В воде оказались 34 жилых дома и семь социальных объектов. Более 100 жителей подтопленных домов размещены у родственников и в пунктах временного размещения. С пятницы начался спад воды. Комиссия администрации Среднеколымского района приступила к оценке ущерба.

"По состоянию на 12.00 (06.00 мск) 29 мая в Березовке остаются подтопленными восемь жилых домов", — сообщается в информации.

Отмечается, что на территории Среднеколымского, Верхнеколымского районов и города Якутска работают оперативные группы ГУМЧС по республике, которые проводят мониторинг обстановки на реках. В настоящее время уровни воды у населенных пунктов не превышают критических.

В ГУМЧС организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.