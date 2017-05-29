Sputnik поддержал международную экспедицию "Гогланд"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сотрудники информационного агентства и радио Sputnik впервые станут участниками "Комплексной экспедиции "Гогланд", которая стартует 1 июня в Кронштадте (Ленобласть). Миссией этого мероприятия, организуемого Русским географическим обществом уже пятый год подряд, является привлечение общественного внимания к вопросам экологии и повышение экологической грамотности населения. В этом году российско-китайская группа волонтеров займется очисткой Внешних островов Финского залива. Редакция Sputnik China окажет полномасштабное информационное сопровождение экспедиции, а сотрудники агентства примут активное участие в экологической международной вахте наравне с другими добровольцами.

© Sputnik Sputnik идет в китайские регионы : "На портале Sputnik China будет создан специальный раздел, который будет всесторонне освещать мероприятия, происходящие в рамках экспедиции".

Международная инициатива РГО, стартовавшая в 2013 году, направлена на осуществление масштабных исследований в области географии, геологии, биологии и историко-культурного наследия региона. В 2017 году экспедиция проекта "Гогланд", в которую войдут экологи из России и 11 волонтеров из Китая, отправится на остров Соммерс.

Добровольцы с китайской стороны — это ученые ведущих исследовательских центров Китая, занимающиеся проблемами экологии и сохранения окружающей среды. С 1 по 15 июня члены международной экспедиции займутся ликвидацией последствий антропогенного воздействия на природные системы острова, обменяются опытом ликвидации экологического ущерба, а также проведут ряд научных экспериментов.

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