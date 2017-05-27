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Победительницей телешоу "Ты супер!" стала 11-летняя Лера Адлейба из Абхазии

23:3027.05.2017
(обновлено: 23:46 27.05.2017)
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© Sputnik / Евгения НовоженинаПобедитель детского музыкального конкурса Ты супер! Валерия АдлейбаПобедитель детского музыкального конкурса Ты супер! Валерия Адлейба
© Sputnik / Евгения Новоженина

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Антон Размахнин. Вечером в пятницу в Государственном Кремлевском дворце прошел финал конкурса "Ты супер!". Юные таланты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины и Эстонии вышли на главную сцену страны в компании самых ярких звёзд эстрады. Победителем проекта, по итогам голосования жителей всех 11 стран-участниц телепроекта, стала 11-летняя Валерия Адлейба  из абхазского города Очамчыра.

Главный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян с участниками шоу Ты супер! из стран СНГ и Балтии
© Sputnik / Евгения Новоженина
Sputnik наградил участников шоу "Ты супер!" из стран СНГ и Балтии

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

Два мира

В Государственный Кремлевский дворец (бывший Дворец съездов) зрители входят по билетам через главный подъезд, а артисты и сотрудники — по пропускам через внутренний дворик. Разница между билетами и пропусками настолько громадна, что с пропуском тебя не то что не впустят в главный подъезд — даже не выпустят оттуда. А с билетом, разумеется, не попасть в служебную дверку, которую обычному посетителю Кремля и увидеть-то непросто: не ходят туристы по этим закоулкам.

За дверкой перед началом финального концерта "Ты супер" — смесь театрального закулисья с пионерским лагерем. И то, и другое — разумеется, в хорошем смысле. Представьте, какой шум могут издавать около сотни парней и девчонок школьного возраста — а еще их родители, руководители, распорядители, продюсеры, операторы…

© Sputnik / Евгения НовоженинаДетский музыкальный конкурс "Ты супер!"
© Sputnik / Евгения Новоженина
Детский музыкальный конкурс "Ты супер!"

"Скажи ему по рации!" — командует девушка-режиссер.

"Сегодня мы без раций, — кричит в ответ пожилой коллега. — Кремль же!"

"Хорошо, — кивает девушка и повышает голос. — Внимание всем! Ребята, готовность! Начало через пятнадцать минут!"

С другой стороны Дворца — там, где пускают по билетам — в это время тихо, спокойно и торжественно. Постепенно собирается публика, до этого отстоявшая очередь на досмотр и прогулявшаяся под весенним солнышком по Кремлю. Бывший Дворец Съездов — уникальное здание: минималистическая архитектура модернизма, но — в мраморе, с дорогими породами дерева, с мозаичными гербами всех 15 союзных республик позднего СССР. Ковровые дорожки, до хруста отмытые гигантские окна. Зрители, пока еще не пускают в зал, спокойно и чинно фланируют между "стекляшек" с сувенирами.

Артисты, их родители и команды — на закулисной стороне Дворца. Почетные гости и просто зрители — в мраморном фойе. Два абсолютно разных мира. Их соединяют только двери с надписью "Сцена": чтобы из артистического фойе попасть в парадное, нужно миновать закулисье с его паркетом и отблесками софитов. До начала финального концерта "Ты супер!", который на три часа соединяет эти два мира, остаются считанные минуты.

 

© Sputnik / Евгения НовоженинаГлавный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян с участниками шоу "Ты супер!" из стран СНГ и Балтии
© Sputnik / Евгения Новоженина
Главный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян с участниками шоу "Ты супер!" из стран СНГ и Балтии

Болеем за музыку

"Ребята, собираемся! Сейчас подойдет человек, благодаря которому мы все здесь!" — организаторы могли бы и не объявлять, со стороны улицы внезапно появляется очень много людей, шум усиливается на порядок. В фойе спускается певица Диана Гурцкая, которую немедленно подводят к освещенной площадке: здесь фотографируют знаменитостей и берут у них интервью. Диану немедленно окружают десятки ребят.

Голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава прервал съемки в новом фильме Небесные акулы ради мальчика из шоу Ты супер!
© Фото предоставлено НТВ
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"Так сложилось сегодня, что я не пою, — артистка медленно поворачивается лицом к жарким осветителям камер. — Но я всей, абсолютно всей душой с ребятами на сцене. Музыка — это душа, это сердце! Музыка помогает жить, я это знаю на своем опыте. Музыка это язык любви!"

К певице тянутся десятки рук с телефонами. Вообще, если подсчитать, сколько в этом артистическом фойе за один вечер было сделано селфи, счет будет, скорее всего, идти на тысячи или даже десятки тысяч. Раньше в ожидании выхода можно было только бегать (это младшие участники шоу делают и сейчас), а в наши дни можно еще и фотографировать телефоном.

© Sputnik / Илья ПиталевФинал шоу "Ты супер!" в Государственном Кремлевском дворце
© Sputnik / Илья Питалев
Финал шоу "Ты супер!" в Государственном Кремлевском дворце

В это же время в мраморном фойе ждут открытия дверей. Не только обычные зрители, но и целые официальные делегации. Вот — представители Абхазии во главе с послом этой республики в России Игорем Ахбой и министром культуры Эльвирой Арсалия. Они приехали поддержать выступление своей соотечественницы — Валерии Адлейба. На родине за нее очень болеют, особенно учитывая ее жизненные обстоятельства: она учится в интернате Очамчыры, потому что их семейный дом сгорел.

"Очень талантливая девочка, — улыбается Эльвира Арсалия. — Мы уже несколько месяцев наблюдаем за ней и болеем за нее".

Конкурс получился совершенно прекрасным, и в будущем Абхазия обязательно постарается участвовать в нем — если, конечно, найдется подходящий юный артист, говорит Арсалия.

"Мы горды, что воспитанница абхазского интерната вышла в финал и поет на главной российской сцене, — добавляет Игорь Ахба. — Искусство объединяет, что еще раз доказал этот проект. Это пример того, как можно сплотить столь разных людей без политики, без громких фраз".

И рассказывает самую свежую новость: только что президент Абхазии Рауль Хаджимба распорядился помочь Валерии и ее семье в восстановлении сгоревшего дома.

© Sputnik / Илья ПиталевЗрители на финале шоу "Ты супер!"
© Sputnik / Илья Питалев
Зрители на финале шоу "Ты супер!"

Ваш выход

Звенят звонки: первый, второй, третий. Точнее, не то чтобы звонки: в мраморном фойе мягкий, как в аэропорту, голос предупреждает: "Прозвенел второй звонок". А в фойе артистическом громкая связь более живая и нервная: "На сцену — таким-то и таким-то. Приготовиться — следующим!". Порядок выступлений отображается на распечатке, что висит на колонне в самом центре фойе. А также и на одном из мониторов: прямо в "прямом эфире" строчки программы одна за другой покрываются желтым маркером.

Сначала кажется, что участники — это те юноши и девушки, которые одеты в зеленые майки с логотипом "Ты супер!". Однако нет: так одеты те, кто не прошел в финал. Сегодня они открывают концерт в качестве хора. Постепенно замечаешь среди ребят нескольких особенно хорошо — по-сценически — одетых. Это и есть солисты, они готовятся и — каждый по-своему — нервничают.

© Sputnik / Илья ПиталевФинал шоу "Ты супер!"
© Sputnik / Илья Питалев
Финал шоу "Ты супер!"

"Сегодня уже почти не волнуюсь, — говорит Ангелина Папикян из Армении, высокая и фантастически красивая девушка в длинном белом платье. — Вот когда выступала на шоу впервые — тогда да, очень волновалась, даже не могла хорошо петь. Но потом все уже стало нормально".

Ничего себе нормально! Всего пять минут назад Ангелина не могла и двух слов сказать телевизионщикам — смущалась камеры. А через час ей выходить на огромную сцену… Удачи!

Чуть меньше смущается участница из Азербайджана — Парвана Алджанова. Она тоже в белом платье, но волосы не кудрявые, как у Ангелины, а ровные. Правда, и с ней разговор выходит коротким: Парвана довольно слабо говорит по-русски. Только сейчас приходится осознать: со времени распада СССР прошло 27 лет, и по-русски среди молодежи бывших советских республик говорят далеко не все. Исчезла и советская песенная культура.

Телеведущий Вадим Такменев, заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Елена Чепурных, генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, продюсер Виктор Дробыш на пресс-конференции конкурса Ты супер!
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Проект "Ты супер!": тайны концерта в Кремле

Хотя здесь, на кремлевской сцене — как будто бы и не исчезала. В финальном концерте "Ты супер!" юным артистам помогают звезды, в том числе и советские. Анне Вески, Тамара Гвердцители, Роза Рымбаева — они пели здесь "еще тогда". Игорь Крутой, Валерия, Виктор Дробыш — представляют большой шоу-бизнес, стартовавший в 90-х. Делегация от 2000-х — Слава, Елка, "Бурановские бабушки".

Все звезды поодиночке и группами ходят через артистическое фойе в длинный ряд гримерок. Это — устои и скрепы Кремлевского дворца: в этих коридорчиках и комнатах царит строгий порядок, за которым наблюдают специальные ассистенты.

© Sputnik / Илья Питалев"Бурановские бабушки" и финалистка детского вокального конкурса "Ты супер!"
© Sputnik / Илья Питалев
"Бурановские бабушки" и финалистка детского вокального конкурса "Ты супер!"

"У вас может быть какой угодно пропуск, — оттесняет фотографов внушительный охранник, — но пока вы будете мешать артистам, я вас не пропущу!"

"Вы не волнуйтесь, он через пятнадцать минут выйдет!" — утешает фотографов улыбчивая, но строгая администратор.

Возможность самовыражения

"Он" — это известнейший певец Полад Бюль-бюль оглы, который сейчас не только артист, но и посол Азербайджана в России. Здесь, в Кремле он сегодня сразу в обеих своих ипостасях: поддерживает свою юную соотечественницу, Парвану Алджанову. Входит — ровно вовремя; обнимается с выходящей из гримерных Тамарой Гвердцители. Щелкают камеры — фотографы везде!

"Снимок подпишите: лица кавказской национальности!" — смеются и он, и она.

Парвана — замечательная девочка, умная и талантливая, говорит певец (или дипломат?). А "Ты супер" — очень нужный проект, который способен создать общую почву для постсоветских поколений, которых уже не соединяет наша старая культура. Это говорит дипломат (или певец?).

"Кроме того, что "Ты супер!" объединяет молодых людей, выросших уже вне советской культуры, он еще и дарит людям радость, — говорит Полад Бюль-бюль оглы. — Это очень важно детям, которые и так нелегко живут. Это возможность показать себя, возможность стать известными. Возможность самовыражения. И это только первый проект; я думаю, будут и последующие".

Концерт — слава администраторам Дворца и организаторам шоу — идет как хорошо отлаженный конвейер. "Выход таких-то, приготовиться тем-то!" — на табличке с именами выступающих все больше строчек закрашиваются желтым маркером. Включен еще один телевизор — по нему видно и слышно, что происходит на сцене.

"Районы, кварталы, жилые массивы!" — ребята из якутского детского ансамбля "Хатан" поют песню не "почвенную", не национальную — универсальный гимн всех ребят из мегаполисов. Одинаково родную для жителей Москвы и Минска, Екатеринбурга и Киева, Тбилиси и Архангельска. Перед экраном стоят в обнимку две юных девушки в белых платьях — Ангелина из Армении и Парвана из Азербайджана. Слушают, подпевают. Когда песня заканчивается — у них на глазах слезы.

Финал шоу "Ты супер!"
© Sputnik / Евгения НовоженинаПроект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дал шанс заявить о себе талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии. На фото - победитель детского музыкального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба.Победитель детского музыкального конкурса Ты супер! Валерия Адлейба
© Sputnik / Евгения Новоженина
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дал шанс заявить о себе талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии. На фото - победитель детского музыкального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба.
© Sputnik / Евгения НовоженинаИнформационное агентство и радио Sputnik отметило юных вокалистов специальными призами. Награды участникам шоу из стран присутствия Sputnik в СНГ и Балтии вручила главный редактор российского иновещания Sputnik Маргарита Симоньян. На фото -
главный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян с участниками шоу "Ты супер!"Главный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян с участниками шоу Ты супер!
© Sputnik / Евгения Новоженина
Информационное агентство и радио Sputnik отметило юных вокалистов специальными призами. Награды участникам шоу из стран присутствия Sputnik в СНГ и Балтии вручила главный редактор российского иновещания Sputnik Маргарита Симоньян. На фото -
главный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян с участниками шоу "Ты супер!"
© Sputnik / Илья ПиталевШоу позволило детям, оставшимся без попечения родителей, проявить талант на большой сцене. На фото - участница детского вокального конкурса "Ты супер!" Софья Волошаненко.Участница детского вокального конкурса Ты супер! Софья Волошаненко
© Sputnik / Илья Питалев
Шоу позволило детям, оставшимся без попечения родителей, проявить талант на большой сцене. На фото - участница детского вокального конкурса "Ты супер!" Софья Волошаненко.
© Sputnik / Илья ПиталевВ финале конкурса юные таланты вышли на главную сцену страны в компании звезд эстрады. На фото - Вера Брежнева и Кирилл Есин во время выступления в финале шоу "Ты супер!"Вера Брежнева и Кирилл Есин во время выступления в финале шоу Ты супер!
© Sputnik / Илья Питалев
В финале конкурса юные таланты вышли на главную сцену страны в компании звезд эстрады. На фото - Вера Брежнева и Кирилл Есин во время выступления в финале шоу "Ты супер!"
© Sputnik / Илья ПиталевЗрители на финале шоу "Ты супер!"Зрители на финале шоу Ты супер!
© Sputnik / Илья Питалев
Зрители на финале шоу "Ты супер!"
© Sputnik / Илья ПиталевВсе до единого участники шоу приобрели преданных поклонников среди телезрителей, а в родных городах и селах детей встречают как настоящих звезд.Финал шоу Ты супер!
© Sputnik / Илья Питалев
Все до единого участники шоу приобрели преданных поклонников среди телезрителей, а в родных городах и селах детей встречают как настоящих звезд.
© Sputnik / Илья ПиталевВиталий Толочкин и Данил Плужников во время выступления в финале шоу "Ты супер!"Виталий Толочкин и Данил Плужников во время выступления в финале шоу Ты супер!
© Sputnik / Илья Питалев
Виталий Толочкин и Данил Плужников во время выступления в финале шоу "Ты супер!"
© Sputnik / Илья ПиталевУполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова с финалистами шоу "Ты супер!"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова с финалистами шоу Ты супер!
© Sputnik / Илья Питалев
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова с финалистами шоу "Ты супер!"
© Sputnik / Илья Питалев"Бурановские бабушки" и финалистка детского вокального конкурса "Ты супер!"Бурановские бабушки и финалистка детского вокального конкурса Ты супер!
© Sputnik / Илья Питалев
"Бурановские бабушки" и финалистка детского вокального конкурса "Ты супер!"
© Sputnik / Илья ПиталевУ конкурсантов проекта "Ты супер!" будущее уже расписано: кого-то пригласили сниматься в кино, кого-то — выступить с профессиональными артистами. Но практически все из них примут участие в мюзикле "Республика Шкид", постановка которого сейчас активно готовится.Финал шоу Ты супер! в Государственном Кремлевском дворце
© Sputnik / Илья Питалев
У конкурсантов проекта "Ты супер!" будущее уже расписано: кого-то пригласили сниматься в кино, кого-то — выступить с профессиональными артистами. Но практически все из них примут участие в мюзикле "Республика Шкид", постановка которого сейчас активно готовится.
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