Вузы-участники проекта 5-100 увеличили количество зарубежных профессоров

ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Вузы-участники проекта 5-100 по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов с 2013 года увеличили количество зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в 4,5 раза, сообщила замминистра образования и науки РФ Людмила Огородова.
"В университетах-участниках проекта 5-100 за время реализации Проекта произошло значительное увеличение количества зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей: в сравнении с 2013 годом их доля в численности сотрудников университетов в среднем увеличилась в 4,5 раза", — сказала Огородова РИА Новости накануне ежегодного форума NAFSA по вопросам международного образования.
Кроме того, по словам Огородовой, Минобрнауки России ведет активную работу в области студенческих международных обменов и академической мобильности, в частности с университетами США. Так, в 2016 году в рамках в Россию приезжали представители Гарвардского университета, Университета Беркли, Колумбийского университета, Принстонского Университета Южной Калифорнии.
"Если брать отдельные российские вузы, то, например, ВШЭ, КФУ, МИФИ, МИСиС, МФТИ и ИТМО осуществляется активный обмен с почти 200 университетами США", — добавила замминистра.