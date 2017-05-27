Вузы-участники проекта 5-100 увеличили количество зарубежных профессоров

ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Вузы-участники проекта 5-100 по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов с 2013 года увеличили количество зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в 4,5 раза, сообщила замминистра образования и науки РФ Людмила Огородова.

Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров 5-100 начался в мае 2013 года в соответствии с положениями Указа № 599 Президента Российской Федерации "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". Рассчитанный на 7 лет проект призван способствовать наращиванию научно-исследовательского потенциала российских университетов, укреплению их конкурентных позиций на глобальном рынке образовательных услуг.

"В университетах-участниках проекта 5-100 за время реализации Проекта произошло значительное увеличение количества зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей: в сравнении с 2013 годом их доля в численности сотрудников университетов в среднем увеличилась в 4,5 раза", — сказала Огородова РИА Новости накануне ежегодного форума NAFSA по вопросам международного образования.

По ее словам, начиная с 2013 года вузами-победителями привлечено в общей сложности более 3,5 тысяч молодых научно-педагогических работников, имеющих опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих зарубежных и российских университетах и научных организациях. При этом только 2016 год российским вузам удалось реализовать более 1,2 тысяч научно-исследовательских проектов совместно с зарубежными партнерами или перспективными научными организациями на базе университета.

Кроме того, по словам Огородовой, Минобрнауки России ведет активную работу в области студенческих международных обменов и академической мобильности, в частности с университетами США. Так, в 2016 году в рамках в Россию приезжали представители Гарвардского университета, Университета Беркли, Колумбийского университета, Принстонского Университета Южной Калифорнии.

"Если брать отдельные российские вузы, то, например, ВШЭ, КФУ, МИФИ, МИСиС, МФТИ и ИТМО осуществляется активный обмен с почти 200 университетами США", — добавила замминистра.