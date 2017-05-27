МВД и Росгвардия охраняют порядок на акции на Суворовской площади в Москве

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Около 1000 человек принимает участие в согласованной акции на суворовской площади, МВД и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка, сообщается на сайте столичного главка МВД в субботу.
"На Суворовской площади проходит согласованный властями Москвы митинг. В нем принимает участие около 1000 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", — говорится в сообщении.
"Сила в единстве — москвичи давайте объединяться!", — звучит со сцены.#реновация #противреновации #митинг #надоел pic.twitter.com/fk4NBKwmBC— Mob Counter (@MobCounter2015) 27 мая 2017 г.