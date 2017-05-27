МВД и Росгвардия охраняют порядок на акции на Суворовской площади в Москве

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Около 1000 человек принимает участие в согласованной акции на суворовской площади, МВД и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка, сообщается на сайте столичного главка МВД в субботу.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы согласовала проведение 27 мая акции на Суворовской площади с участием до 1,5 тысячи человек. Один из организаторов акции Никита Исаев говорил, что организаторы акции поднимут вопросы реновации, точечной застройки, платных парковок, расходования средств бюджета города.

"На Суворовской площади проходит согласованный властями Москвы митинг. В нем принимает участие около 1000 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", — говорится в сообщении.

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