Военные помогут пострадавшим от наводнения в Ставрополье

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Более 100 военных и около 10 единиц специальной техники Южного военного округа окажут помощь населению Ставрополья, пострадавшему от наводнения, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Для оказания помощи населению Ставропольского края, пострадавшему от наводнения… сформирована оперативная группа из состава железнодорожной бригады и трубопроводного батальона соединения МТО ЮВО", — сказал Астафьев.
По его словам, личный состав антикризисной оперативной группы приступит к выполнению задач сразу после снижения уровня паводковых вод в пострадавших населенных пунктах региона.