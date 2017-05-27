Военные помогут пострадавшим от наводнения в Ставрополье

Местные жители в селе Левокумка, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реке Кума

Местные жители в селе Левокумка, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реке Кума

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Более 100 военных и около 10 единиц специальной техники Южного военного округа окажут помощь населению Ставрополья, пострадавшему от наводнения, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В Ставропольском крае в результате сильных и продолжительных дождей, по данным регионального управления МЧС на утро субботы, число подтопленных домов достигло более 1,7 тысячи, за сутки увеличившись почти в 5 раз, отселены более двух тысяч человек. Сильнее всего пострадали от паводка село Левокумка, поселок Первомайский и Славяновский в Минераловодском городском округе.

"Для оказания помощи населению Ставропольского края, пострадавшему от наводнения… сформирована оперативная группа из состава железнодорожной бригады и трубопроводного батальона соединения МТО ЮВО", — сказал Астафьев.

По его словам, личный состав антикризисной оперативной группы приступит к выполнению задач сразу после снижения уровня паводковых вод в пострадавших населенных пунктах региона.