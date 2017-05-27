Кудрин: лучше на три года дольше поработать, но иметь более высокую пенсию

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Экс-глава Минфина РФ, руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста нужно, в том числе, чтобы обеспечить рост пенсий на 30%.

"По нашему плану, в течение шести лет мы бы хотели, чтобы пенсия стала на 30% больше, чем сегодня. Трудно собрать ресурсы, нужны реформы, в том числе повышение пенсионного возраста. Лучше на два — три года дольше поработать, но потом иметь более высокую пенсию. Пенсионеры многие говорят, что на это согласились", — сказал Кудрин в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия"

На вопрос ведущей, до какого возраста сам Кудрин планирует работать, он ответил: "Человек, который работает в науке или в экспертной среде, работает непрерывно, он не завершает свою деятельность ни в 65, ни позже".

Кудрин ответил и на вопрос, когда он планирует возвратиться в политику. "Сейчас нет, сейчас я нужнее в разработке программы. А дальше, когда все задачи будут выполнены…, я хотел бы больше заниматься воплощением своих программ", — сказал он.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что Кудрин подготовил для президента страны Владимира Путина стратегию, которая предлагает сократить число получателей пенсий. По мнению ЦСР, возраст выхода на пенсию надо повысить для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. Повышение необходимо проводить с шагом по полгода начиная с 2019 года.

Обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста в РФ продолжается не первый год. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин ранее заявлял, что в 2017 году решения о повышении пенсионного возраста в РФ не будет.