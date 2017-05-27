Патриарху Кириллу и Матвиенко вручили знаки почетного гражданина Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл получили знаки отличия почетного гражданина Санкт-Петербурга в Законодательном собрании северной столицы, передает корреспондент РИА Новости.

Кандидатуру Матвиенко выдвинула общественная организация "Жители блокадного Ленинграда", Совет ректоров Санкт-Петербурга — кандидатуру патриарха Кирилла. Также в числе кандидатов были балетмейстер Борис Эйфман, певица Эдита Пьеха, режиссер Александр Сокуров, математик Марк Башмаков, заслуженный тренер РФ Елена Лозко, физик Михаил Мирошников, нейрохирург Борис Рачков, президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Анатолий Турчак.

На церемонии присутствовали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, члены Совфеда и правительства, депутаты, представители духовенства, судьи Уставного суда, общественники, почетные граждане Петербурга. Знак представляет собой осколок гранита Петропавловской крепости в серебряном венке, образуемом двумя ветвями лавра с расположенными по его окружности мелкими фианитами.

Почетный гражданин Санкт-Петербурга — почетное звание, присуждаемое за большой вклад в культуру, науку, экономику Санкт-Петербурга. Присваивается один раз в год перед празднованием Дня основания Санкт-Петербурга 27 мая. Кандидатуры на звание почетного гражданина Санкт-Петербурга вносят губернатор, председатель городского парламента, общественные объединения и организации, либо другие почетные граждане города. Из этого списка кандидатур городской парламент утверждает две. Звание присваивается с 1993 года, и на сегодняшний день его носят 39 человек.