Бунимович прокомментировал задержание ребенка в центре Москвы

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович назвал действия полиции при задержании девятилетнего ребенка, читавшего стихи на Арбате, жесткими и труднообъяснимыми, по его словам, полицейские должны иметь документальные подтверждения, прежде чем доставлять ребенка в полицию, и учитывать, что работают не со взрослым.

В ночь на субботу источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что московские полицейские задержали девятилетнего мальчика, который занимался попрошайничеством на Арбате, читая стихи. Официально в полиции подтвердили факт задержания мальчика на улице Воздвиженка, который находился без сопровождения родителей.

Как сказал РИА Новости Бунимович, свидетели задержания запечатлели этот момент на видео. "…Конечно, труднообъяснимы такие жесткие действия по отношению к ребенку. Да, возможно, будут какие-то объяснения по этому поводу", — отметил омбудсмен.

По его мнению, "полицейские должны гораздо лучше понимать, что это ребенок — здесь нужны особые действия". "МВД, конечно, обещает разобраться в ситуации, и мы со своей стороны тоже будем разбираться и разбираемся", — рассказал Бунимович.

Он обратил внимание на то, что полицейские должны обладать документальными подтверждениями своих действий. "Со стороны общественности есть видео, которое выложено в социальные сети. Я считаю, что в таких случаях у полицейских тоже должны быть не только слова, но и документальные свидетельства, действительно ли были, как они утверждали, факты попрошайничества или это кому-то померещилось", — пояснил омбудсмен.

Он отметил, что семье мальчика "принесли извинения", и поблагодарил "неравнодушных людей, которые подняли этот вопрос", и юристов, которые подключились к разбирательству, благодаря чему ребенка передали отцу.