Бунимович прокомментировал задержание ребенка в центре Москвы

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович назвал действия полиции при задержании девятилетнего ребенка, читавшего стихи на Арбате, жесткими и труднообъяснимыми, по его словам, полицейские должны иметь документальные подтверждения, прежде чем доставлять ребенка в полицию, и учитывать, что работают не со взрослым.
Как сказал РИА Новости Бунимович, свидетели задержания запечатлели этот момент на видео. "…Конечно, труднообъяснимы такие жесткие действия по отношению к ребенку. Да, возможно, будут какие-то объяснения по этому поводу", — отметил омбудсмен.
По его мнению, "полицейские должны гораздо лучше понимать, что это ребенок — здесь нужны особые действия". "МВД, конечно, обещает разобраться в ситуации, и мы со своей стороны тоже будем разбираться и разбираемся", — рассказал Бунимович.
Он отметил, что семье мальчика "принесли извинения", и поблагодарил "неравнодушных людей, которые подняли этот вопрос", и юристов, которые подключились к разбирательству, благодаря чему ребенка передали отцу.