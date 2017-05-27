Москалькова посетила центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, посетив в пятницу центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского, отметила важность установления взаимодействия по различным направлениям деятельности, сообщается в субботу на сайте омбудсмена.

"Для меня как для уполномоченного представляется чрезвычайно важным установить с данным научным центром взаимодействие по различным направлениям деятельности, в том числе в области работы с обращениями граждан с психическими отклонениями, при работе по обращениям об оспаривании результатов психиатрической экспертизы, в области правового просвещения", — говорится в сообщении.

Москалькова в ходе посещения центра обсудила с его гендиректором, в частности, защиту прав пациентов с психическими расстройствами, объективность проведения "экспертизы души", создание независимой службы по контролю за соблюдением прав граждан, находящихся в психиатрических стационарах закрытого типа, современные методы лечения алкоголизма, наркомании, игромании, а также реабилитацию лиц с психическими и поведенческими расстройствами.

Омбудсмен отметила, что защита прав граждан с нарушениями психического здоровья во все времена является "одним из наиболее острых вопросов правозащитной работы". Она также добавила, что каждый пациент центра находится там в хороших условиях и обеспечен индивидуальным пространством.

"Условия строгие, но справедливые, учитывая, что это не просто больница, а пристанище для граждан, совершивших порой ужасные преступления, леденящие сердце", — приводятся в сообщении ее слова.