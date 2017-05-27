В Ставропольском крае МЧС развернуло более 20 городов жизнеобеспечения

Дом в селе Левокумка, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реке Кума

Дом в селе Левокумка, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реке Кума

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. МЧС России развернуло более 20 городов жизнеобеспечения в пострадавшем от паводка Ставропольском крае, сообщили в пресс-службе МЧС.

"В пострадавших районах организована работа 24 круглосуточных комплексных пунктов жизнеобеспечения населения. Для населения в них предусмотрены горячее питание, связь, интернет, возможность подзарядить мобильные телефоны", — сказал собеседник агентства. В городках жизнеобеспечения будут выдаваться личные документы, здесь же можно будет сдать документы на получение компенсационных выплат.

В Минеральных Водах на базе школы №8 также развернуто 10 пунктов выдачи документов. В наиболее пострадавшем от паводка поселке Левокумка работает мобильный пункт питания, осуществляется подвоз бутилированной воды и предметов первой необходимости, для местных жителей организован мобильный пост скорой медицинской помощи.

По данным МЧС, в Ставропольском крае подтоплены более 1,7 тысячи домов, в которых проживают свыше 5,5 тысяч человек. Более 2 тысяч человек отселены.

На всей территории Ставропольского края введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.