Большинство россиян посещают гипермаркеты лишь по выходным, заявили в ТПП

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Обсуждать ограничения времени работы крупных магазинов нужно с учетом российских реалий; большинство россиян посещают гипермаркеты только по выходным, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Авторы законопроекта, запрещающего круглосуточную торговлю в крупных торговых сетях, ссылаются на опыт Германии, в которой магазин, работающий круглосуточно – это нонсенс, и считают, что график работы гипермаркетов, которые и так претендуют на монопольное положение на рынке торговли, разрушает все остальные формы торговли", — сказал Катырин в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума, который пройдет в начале июня.

По его словам, в данном вопросе необходимо учитывать специфику нашей страны. "В России торговля минимум в два раза отстает от той же Германии по числу магазинов. К тому же из 80% россиян, которые посещают гипермаркеты один или два раза в неделю, львиная доля потребителей совершает поездки в гипермаркеты только в выходные дни", — подчеркнул он.

В конце марта первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский предложил внести поправки в закон о торговле, которые ограничат круглосуточную работу крупных торговых сетей. По его словам, эта инициатива направлена на то, чтобы малые формы торговли могли конкурировать с крупными сетями.

Эта инициатива, тем не менее, поддержки не нашла. В Госдуме такую идею назвали спорной, а в Общественной палате РФ усомнились, она решит проблемы малого и среднего бизнеса. В свою очередь, Минпромторг РФ считает, что ограничение времени работы крупных торговых сетей может нанести ущерб экономике, вызвать рост цен и лишить граждан возможности покупать товары в удобное время.