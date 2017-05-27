В России появилась шкала оценки состояния деревьев

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об изменениях в порядке обеспечения санитарной безопасности в лесах, согласно которому, в частности, вводится шкала категорий состояния деревьев и сроки запрета на хранение в лесу заготовленной древесины.

Документ опубликован в субботу на сайте кабинета министров.

"Вводится шкала категорий состояния деревьев, в соответствии с которой будет проводиться оценка санитарного и (или) лесопатологического состояния лесов при реализации мер санитарной безопасности. Установлены также сроки запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной (незащищенной) заготовленной древесины по лесным районам", — говорится в справке к документу.

Правила санитарной безопасности в лесах были утверждены 29 июня 2007 года.

"Принятые решения направлены на уменьшение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов на леса, повышение устойчивости лесной экосистемы", — отмечается в справке.