Путин отметил многогранную деятельность Ассамблеи народов России

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поприветствовал делегатов и гостей VII съезда Ассамблеи народов России, отметив большую, многогранную деятельность ассамблеи, сообщается на сайте Кремля в субботу.

"Приветствую вас по случаю открытия VII съезда Ассамблеи народов России. В этой связи отмечу большую, многогранную деятельность ассамблеи народов России, которая за прошедшие годы реализовала целый ряд разноплановых и содержательных проектов, провела масштабные молодежные форумы, конгрессы народов России и профессиональные конкурсы лидеров некоммерческих организаций из разных регионов страны", — говорится в приветствии.

Путин отметил, что государство уделяет приоритетное внимание проблемам сохранения единства многонационального народа РФ, совершенствования межкультурного и межрелигиозного диалога.

"Важно, чтобы в этой серьезной, востребованной работе активно использовался значимый потенциал общественных и религиозных организаций, научных и экспертных кругов", — добавил президент.

Он также отметил успешное развитие созданной ассамблеей федеральной сети методических ресурсных центров, направленной на поддержку национальных и межнациональных общественных объединений, региональных и муниципальных органов власти.

"Такой востребованный, истинно подвижнический труд заслуживает самого глубокого признания", — резюмировал Путин, пожелав делегатам и гостям съезда успехов.